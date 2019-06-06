皮蛇纏身像火燒！醫點出預防「唯一辦法」...但有5類人不適合

▲皮蛇纏身像火燒！預防只能靠疫苗，但有「5類人」不適合。（圖／資料照／台安醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

40歲的電腦工程師張先生，近日胸部冒出紅色小丘疹，原本不以為意，但幾日後皮膚開始密集出現紅疹及水泡，並出現如電擊般的間歇性刺痛及灼燒感，就醫確診帶狀疱疹，疼痛持續數月才退散。醫師表示，帶狀疱疹最好的預防方式為打疫苗，近年來患者有年輕化趨勢，建議除了5大族群，都可提早到30歲開始施打。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，立達診所院長吳鴻誠醫師表示，帶狀疱疹好發於年長以及免疫力低下者，其發生率與嚴重程度隨著年齡而升高；患有惡性腫瘤的病人，也比較容易發生帶狀疱疹。每年全台感染帶狀疱疹就醫的病患多達24萬人左右，67%的病患年齡在50歲以上。

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帶狀疱疹的病毒與水痘相同，兒時感染水痘痊癒後，殘留的病毒潛伏於神經節多年，成年後當人體免疫力低下時伺機活化。通常以胸部、臉部、腰部、頸部較常見，也可能遍佈全身。患者初期覺得身體輕微刺痛，癢癢或灼熱感，約4-5天之後皮膚出現水泡，伴隨而來的就是椎心刺骨的劇痛。

▲乾掉的皮蛇。（圖／立達診所提供）

吳鴻誠提到，帶狀疱疹的病患通常在投藥後兩周漸漸結痂，但也有的病人形成「帶狀疱疹後神經痛」，持續其神經病變疼痛長達數個月或數年之久，嚴重影響個人及家庭的生活品質。臨床研究顯示，最有效降低帶狀疱疹的發生就是施打疫苗，成人施打劑量較高，約等於14劑的水痘疫苗，衛福部已建議，50歲以上成年人都可自費施打，提升保護力。

至於疫苗施打成效如何？吳鴻誠指出，各國臨床經驗顯示施打疫苗後約有七成保護效果，其餘三成即使發病，長水泡及神經疼痛等症狀也會比較輕微，不易產生如帶狀疱疹後神經痛等併發症。此外，疫苗注射的副作用不多，少數人可能出現頭痛、輕度發燒等，不適情況大概維持1-2天後自行緩解。

▲醫師表示，近年帶狀疱疹有年輕化趨勢。（圖／資料照／台安醫院提供）

不過，也不是所有人都適合施打疫苗，吳鴻誠提醒，有5大族群不適合施打帶狀疱疹疫苗。分別為：

1. 接種疫苗曾發生過敏反應的人

依據仿單成分，對新黴素（Neomycin）發生過敏；對蔗糖、磷酸鹽、麩胺酸鹽、以及明膠等發生過敏（作為安定劑）者，都不適合施打。

2. 免疫不全的病人

急慢性白血病、淋巴瘤、其他侵犯骨髓/淋巴系統疾病、HIV/AIDS所引起的免疫抑制、細胞性免疫功能不全等，都不適合施打。

3. 活動性結核病的病人

這類疾病屬於結核體內再活化，病人免疫能力不佳。

4. 懷孕婦女



女性接種後4週內應避免懷孕。

5. 剛接種其他活性減毒疫苗的人

施打活性減毒疫苗(例如MMR、活性減毒日本腦炎疫苗)的人，應注意需間隔至少28天以上才能再施打疱疹疫苗。

吳鴻誠強調，無論個人是否符合帶狀疱疹疫苗注射的適應症或禁忌，都應該與醫師詳細討論後再決定施打疫苗。而年長、長期處於高壓工作環境或與過度疲勞者，以及糖尿病患等，都是帶狀疱疹好發族群，可在與醫師討論後自費接種。特別是年長、免疫力較差的民眾，也可與流感疫苗同時注射，肺炎鏈球菌疫苗則要相隔一週，以免效果減弱。