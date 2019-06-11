他陰囊腫成「葡萄柚」以為得性病　結果問題竟在「肝」

▲他陰囊腫成「葡萄柚」，以為得性病結果問題竟在「肝」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

40歲廚師蔡先生，近2個月肚子越來越大，原本以為是吃多了，不以為意，直到皮鞋穿不下、肚臍眼鼓起一大包，甚至陰囊也腫得像葡萄柚一樣大，以為得了性病趕緊就醫，泌尿科檢查懷疑是腹水引起，轉至腸胃肝膽科進行超音波檢查，果然揪出肝硬化。

請繼續往下閱讀...

收治患者的書田診所腸胃肝膽科主治醫師康本初表示，肝硬化是指肝臟細胞長期發炎後，細胞壞死結疤，嚴重纖維化的結果。常見的誘發因素有慢性B型肝炎、C型肝炎、飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常、自體免疫系統疾病、先天性疾病。

▲康本初醫師表示，該名患者已是中度肝硬化，肝臟表面像苦瓜。（圖／記者嚴云岑攝）

該名病患平時有喝酒習慣，每1、2天就會喝一次酒，才會引起酒精性肝炎。超音波檢查顯示，他的肝臟表面呈現如苦瓜般凹凸不平的形狀，已為中期肝硬化，從體重推測，他的腹水足足有2公斤之多，目前已先服用利尿劑控制，且持續追蹤治療。

康本初提到，肝硬化在初期症狀往往不明顯，進入中、末期會出現疲倦、消瘦、體力變差、食慾不振、黃疸、茶色尿、腹部變大等症狀。肝硬化後門脈壓力增加，造成腹水產生，當腹水越積越多，腹腔容不下，就會跑到下肢、陰囊等部位，不僅外觀受到影響，還有消化不良、細菌感染等問題。

▲腹水讓患者腳腫到連鞋子也穿不下。（圖／示意圖，非文中當事人／記者嚴云岑攝）

肝硬化位居國人十大死因第10位，每年也有5%的機率轉變成肝癌。康本初提醒，一旦確診肝硬化，必須查明誘發原因，針對病因及症狀治療，若為酗酒引起，就必須戒酒，B、C肝則要服用抗病毒藥物，飲食上也要控制鹽分攝取，配合利尿劑幫助水份排出，並在必要時進行引流，才不會讓症狀持續惡化。