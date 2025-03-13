羅廷瑋遭爆耍官威罵官員　邱泰源：立委和行政部門每天都在互動

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國民黨立委羅廷瑋遭爆料耍官威，把衛福部官員、台大醫院高層抓去罵，引發社會關注。衛福部部長邱泰源今被問及「國健署是否有被叫去罵？」他直言，立委跟行政部門是每天都有在互動，這部分站在尊重立場，只要能專業和理智討論都是正向的。

台大婦產科醫師施景中日前在臉書爆料，有教學醫院的主任向他透露，某第一階罷免達標的立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通。後續經確認，施壓的立委是羅廷瑋。

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隨後也有台大小兒科現任總醫師在網路發文爆料，「事實是就因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文。」台大院方也證實，當日聯絡確實較為急迫，收到發文要求前往後，請一位兒童感染科教授代為出面。

對此，邱泰源今受訪時未正面證實國健署也被叫去罵一事，他坦言，立委跟行政部門是每天都有在互動，溝通上會依照輕重緩急做調配，這部分站在尊重的立場，希望大家都是和諧和理智的立基點上來討論事情，只要能專業和理智討論都是正向的。