夏天熱爆也「無汗」！　醫：別羨慕...這類人更容易中暑

▲今日台北飆36.6°C創測站今年最高溫。（圖／CFP）

記者嚴云岑／台北報導

全台近日連日高溫，在稍微活動都會汗流浹背的日子裡，有些人白天外出運動，卻能保持一身乾爽，讓多汗族好羨慕。但中醫師提醒，夏天不容易流汗並非好事，可能是因為體內寒氣鬱積過多，影響皮膚毛孔開闔，身體失去了熱度調節機制，也容易引發中暑上身。

開業中醫師歐乃慈表示，排汗不佳者的族群，體質多屬於「寒底」，可能是因為小時候感冒未癒，讓寒氣鬱積在體內，抑制散熱功能。寒底民眾有幾項共同特質，怕冷是其中一項，有些人稍微吹到風就會頭痛。也有些人因身體調節能力不好，在高溫下吃到冰冷食物，都會引發腸胃不適反應。

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歐乃慈解釋，會造成寒底體質，主要跟感冒治療方式有關。西醫在治療感冒時，都以消滅病毒、細菌為目標，有時還會使用到抗生素，而西藥多偏寒性，雖然一時殺死病毒，但腸道菌叢也跟著改變。由於腸道菌與體質息息相關，若在感冒後未將其調回正性狀態，寒氣持續鬱積體內，也會造體質偏寒。

▲夏天流汗太少並非好事。（圖／資料照／記者季相儒攝）

該如何調整寒性體質？歐乃慈建議，感冒時可以讓身體「出一點汗」，若身體不適在可忍受範圍，可以回家休息個一到兩天，讓身體進行自我調節，但若真的頭痛到難以忍受，還是要先尋求醫師協助。

另外，感冒時也切忌吃太多，因為會增加腸胃負擔，進而造成腸胃道菌叢改變，建議等肚子餓的時候再吃一點食物，例如將查、熱粥暖胃即可。

歐乃慈提到，中醫治療寒底，主要是靠「溫藥」調理，但民眾也可以靠自我努力改善，譬如早睡早起、早上9點到太陽下運動，讓身體微微出汗，都是不錯的選擇。因為早上陽氣正旺，曬太陽除了能袪寒，也能讓體內熱能與外界同步，減少中暑發生。