別喝冰水！夏天燥熱難流汗　醫建議吃西瓜「這部位」解暑

▲中醫師不建議民眾在夏天喝冰水。（圖／示意圖／衛福部南投醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

寒底體質的民眾，到了夏天也不易流汗，以致熱氣鬱積在體內，燥熱難耐。有些民眾為了解熱，會在運動後灌冰水消暑，但中醫師表示，「絕對不建議」，因為這只會讓身體機能更加失調，若真有此問題的民眾，可以吃西瓜的某一部位，就可順利解暑。

開業中醫師歐乃慈表示，排汗不佳者的族群，體質多屬於「寒底」，可能是因為小時候感冒未癒，讓寒氣鬱積在體內，抑制散熱功能。寒底民眾有幾項共同特質，怕冷是其中一項，有些人稍微吹到風就會頭痛。也有些人因身體調節能力不好，在高溫下吃到冰冷食物，都會引發腸胃不適反應。

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歐乃慈提到，寒底的民眾切忌生冷、冰涼飲食，但夏天可以吃一點「薑」讓身體熱起來，腸胃不好的人，早上也可切一片薑含在嘴裡，讓體內的熱與外面同步，含完也可嚼食後吞下肚，覺得太刺激的話，也可以直接吐掉。

▲夏天燥熱難流汗，中醫建議吃西瓜「白底」解暑。（圖／ETtoday資料照）

歐乃慈說，從中醫角度來看，寒底的民眾因血流速度較慢，身體運行容易受阻，進而產生「鬱結」，女生常見的症狀為子宮、卵巢肌瘤，男性則是腸道長瘜肉；鬱結堆積在體內，也會影響到情緒，寒底的人也較一般正常人，更容易出現情緒低落等症狀。

夏天是吃冰、喝冷飲的季節，但歐乃慈提醒，寒底民眾這些食物都不能碰，如果真的想解暑，可以喝常溫水、吃西瓜的「白底」，讓體內溫度與外界同步，不僅能順利排熱，也能減少中暑的發生。