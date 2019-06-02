影／吃鳳梨治飛蚊症？他胃炎「半夜暴吐」　醫點出另一項負面影響

記者嚴云岑／台北報導

吃鳳梨能減少飛蚊症研究在網路瘋傳，有民眾看了決定多吃鳳梨，沒想到胃炎發作，夜裡吐了好幾次。腸胃科醫師表示，多數身體症狀不是單一因素可以決定，鳳梨纖維與糖分含量較高，攝取過多可能會刺激腸胃，對糖尿病患者也有負面影響，呼籲民眾食物還是吃適量就好。

▲鳳梨資料照。（圖／輔大醫院提供）

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輔大醫院胃腸肝膽科醫師曾亮瑋提到，民眾出現腸胃道症狀，大多是原本對於某類食物身體無法良好的代謝分解，例如常見的乳糖不耐症。若非型代謝酶的問題，通常是一次吃了太大量、或是過於油膩、刺激性的食物，造成腸胃道刺激，就會引起急性胃炎或是急性腸胃炎，而且會因為消化不良造成腹脹腹痛甚至腹瀉症狀。

曾亮瑋表示，吃鳳梨好處多，鳳梨酵素「鳳梨蛋白酶」能幫助消化，在料理上也可用於軟化肉質，鳳梨酸甜的特性，在炎熱的天氣下有開胃的作用。鳳梨低卡路里，富含纖維質、多種維他命以及微量礦物質，對於免疫系統發育神經保護都有作用。鳳梨也具有抗發炎的效果、抗氧化的作用，甚至可能有抗癌的效果。

▲醫師表示，吃鳳梨好處多多，但還是要適量食用。（圖／輔大醫院提供）

曾亮瑋提到，市售鳳梨纖維約10多公克，只要吃完一整包，就佔了一整天1/3的纖維攝取量，民眾只要適當攝取鳳梨，並不會有腸胃上的問題，不要因為聽到傳聞某些食物的優點，就一下過量攝取，否則容易造成腸胃不適，或是引起慢性疾病控制不穩，還是應該與醫師或營養師諮詢，尋求適合自己的飲食方式與內容。

對於吃鳳梨可減少飛蚊症研究，輔大醫院眼科醫師蔡佳穎表示，鳳梨對飛蚊症的效果，在她聽到的眼科醫師多持保留的立場，主要是任何一篇研究論文結論的可信度與研究設計嚴謹有關。飛蚊症目前其實沒有什麼好的治療方法，重點是不要漏掉眼睛可能的危險情形，例如視網膜裂孔、玻璃體出血等，症狀也與飛蚊症有點類似，民眾還是定期檢查眼睛比較重要。