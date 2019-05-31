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二級毒品「恰特草」外觀像茶葉！　上癮暴力自殘恐致命

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▲「恰特草」不是茶 上癮過量要命! 。（圖／食藥署提供）

▲二級毒品「恰特草」外觀像茶葉！上癮暴力自殘恐致命。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

收到來路不明的「茶葉」要小心了！食藥署表示，近來國內查獲多起國際郵包，在茶葉中夾雜「恰特草」躲避稽查。恰特草內含第二集毒品卡西酮（Cathinone），對人體中樞神經具刺激作用，由於對身體危害性，法務部今年已將其列為二級毒品。

食藥署管制藥品組徐睿科長表示，恰特草學名Catha edulis，有「東非罌粟」之稱，又名「巧茶」、「阿拉伯茶」，是原產於非洲和阿拉伯半島的開花植物，曬乾後外形像茶葉，讓人誤以為吃了沒關係，卻不知吸食過量會致死。

由於恰特草內含第二級毒品卡西酮（Cathinone），下肚後會產生欣快感與興奮感，變得多話、行為躁動、失眠、厭食、營養不良、憂鬱等，甚至會產生幻覺、具攻擊性、暴力自殘等失去理智行為，與安非他命所產生的效果類似，長期使用易成癮，對身體危害大。

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為了保障民眾健康，食藥署已於今年將恰特草列為第二級管制藥品。徐睿提醒，恰特草曬乾後外型像茶葉，容易讓民眾被外觀所騙，以為「天然ㄟ尚好」，但是植物類毒品的成癮性、健康危害性，絕不亞於化學毒品，提醒年輕族群或經常出入娛樂場所的民眾，應提高警覺，勿因一時好奇或受同儕影響而輕易試毒。

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關鍵字： 恰特草 茶葉 食藥署 毒品 二級毒品 管制藥品
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