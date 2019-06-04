影／台灣肺結核之父楊思標歡慶百歲　二度中風仍霸氣喊：不可能退休

記者嚴云岑／台北報導

30歲的楊曉涵，在14歲那年高燒不退、頻頻咳血，母親盧素金多次帶往診所醫院求診，醫師皆查無病因，半年後輾轉來到花蓮慈濟醫院，終於確診肺結核，但因用藥無法抑制病情，住院一週後護理師就暗示，「可以幫女兒準備後事」，讓她當場崩潰痛哭，所幸後來遇到台北來的楊思標教授，終於救回愛女性命。

2018年醫療奉獻獎得主、台灣肺結核之父、台大醫院前院長楊思標教授今（4）日歡度100歲生日，由他生平事蹟改編的「百歲仁醫」電視劇，也即將開播。慈濟人文志業中心3日邀請他親手救治乾孫女楊曉涵與母親盧素金幫忙慶生，兩人分享楊思標結緣的事蹟，一度講到哽咽，場面溫馨感人。

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▲2018年醫療奉獻獎得主、台灣肺結核之父、台大醫院前院長楊思標教授歡度100歲生日。

盧素金表示，女兒當年住進花蓮慈濟醫院後，因畏寒頻頻發抖，當她聽到「可以幫女兒準備後事」時，感覺天都快塌下來了。醫護人員不忍心，告訴她，「週五會有一位從台北下來的醫師，你可以去看看。」她打聽到楊思標醫師門診，週五一早就到診間外敲門，「楊醫師那天是教學診，我就在門外一直敲，後來一位學生來開門，我當場跪下來求他：『救救我女兒。』」

盧素金的愛女心切感動了楊思標，他聽聞楊曉涵病況後，馬上停下手邊工作，告訴盧素金，「帶我去看她。」在調整用藥一週後，楊曉涵體內的結核菌終於被抑制，而醫護人員也在不久後讓她出院。

「結果上午出院，下午又發燒了。」盧素金受訪時苦笑道，女兒被送回花蓮慈濟後，在台北的楊思標教授也接獲消息，當時他非常生氣詢問，「是誰讓她出院的？」隔天直接南下花蓮探視，更告誡花蓮慈院醫護，「以後這小孩沒有我的同意，不能讓她出院。」因為楊思標教授的堅持，女兒終於得以根治肺結核，健康成長。

▲楊曉涵與盧素金回憶當年治病過程依然頻頻哽咽。

楊曉涵回憶，在她確診肺結核後，媽媽終日以淚洗面，感謝楊思標教授讓她多活18年，也因十分投緣，在治病不久就將她收為乾孫女，在人生中給予許多建議，無論是大學時選填志願，還是生小孩要用什麼方法，她都會先詢問「阿公」意見，就連未婚夫也是先經過楊思標認可，媽媽才點頭前往男方家談親事。

「阿公在許多人眼裡，都是高不可攀、威嚴十足的教授，大家看到我跟他這麼親近，都覺得很不可思議。」楊曉涵笑道。

其實，楊思標會投身肺結核研究，也與自身經驗有關。他在大四暑假感染肺結核住院，康復後有感於許多經濟不寬裕的民眾，染病後只能任由身體衰敗，進而投入胸腔疾病研究，特別在X光片判讀上著墨良多，更揪出全台首例肺癌患者。

▲楊思標曾任慈濟護專校長，首屆學生在他的百歲生日宴上前來獻花。

花蓮慈濟醫院副院長、胸腔內科醫師吳彬安表示，楊思標教授的X光判讀技術，就算到了今日也十分厲害。雖然現在醫院的影像檢查多由影像醫學科進行判讀，還有電腦斷層與核磁共振做輔助，「但楊教授的眼光還是更精準」，長年累積的基本功，至今依然無法被現代科技取代。

楊思標自台大醫院退休後，有感於偏鄉醫療缺乏，每週四固定從台北火車南下花蓮，到花蓮慈濟醫院指導學生判讀X光，30年來風雨無阻，直到今年1月二度中風，語言能力與身行動受到影響，教學才被迫中斷。

▲楊思標教授歡度百歲生日。

「不過，阿公還是閒不住啦！」楊思標的孫媳婦王姿文笑道，就算中風後腿無力，必須靠輪椅行動，楊思標還是會到台大醫院研究室看X光片，偶爾也會到公公楊錫欽的診所幫病患看X光片。

王姿文表示，阿公的養身秘訣就是工作，「95歲時就有人問他何時要退休？他說做到100歲，但現在好像又反悔了。」果然，記者會上，主持人詢問楊思標何時要退休？他用緩慢語速回答，「退休是不可能的事！」看來這名仁醫的救人志業，依然會繼續下去。台灣的病患有福了！

▲楊曉涵與母親盧素金獻花給救命恩人楊思標教授。