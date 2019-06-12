17歲女猛吞「110顆普拿疼」腹痛掛急診　醫驚：14顆就中毒了

▲普拿疼資料照。（圖／彰化醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名17歲少女，11日晚上因腹痛、噁心自行赴兒科急診求助，經問診後才知她吞下110顆普拿疼及數種安眠藥，緊急收治住院，目前仍在治療中。醫師提醒，一顆500mg的普拿疼，60公斤成人每天只要吃超過8顆，就超過安全劑量，超過14顆就超過中毒標準上限，而一次吞多顆對身體傷害最大。

許多女生頭痛、經痛時，都會一次吞多顆普拿疼止痛。收治患者的林口長庚醫院兒童急診科主治醫師吳昌騰表示，普拿疼的藥毒性來自乙醯氨酚（Acetaminophen），是經由肝臟代謝，服用過量可能引發猛爆性肝炎、急性肝衰竭等，嚴重還可能喪命。

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當普拿疼中毒後，主要症狀會以噁心、嘔吐、全身倦怠等症狀表現，若在服用1小時內就醫，還可透過洗胃降低毒性，但若超過1小時，藥性可能已被人體吸收，只能持續觀察。

▲普拿疼服用過多，可能出現噁心、嘔吐全身倦怠等類似爆肝症狀。（圖／示意圖／達志影像）

吳昌騰提到，人體血液生化的變化，在最初的24至36小時可能不明顯，主要器官的傷害，則是在服藥24至48小時後逐漸顯現。由於肝臟是「無聲的器官」，服用後很可能中毒不自覺，吳昌騰特別提醒，民眾在服用時，一次只能吃1顆，服用第1顆與第2顆，時間至少需間隔4小時以上，否則可能有猛爆性肝炎致死風險。

最後，吳昌騰表示，普拿疼意外服用過量者所造成的死亡率和肝臟傷害，都比自殺者嚴重，主因在於服藥自殺者一旦被發現，很快就會送醫治療；但為了止痛和治病而吃的人，長期服用，但卻在不知不覺中過量而不自知，危險性更高。

市售普拿疼以500mg劑型為主，吳昌騰呼籲，民眾就算身體再不適，一天最多不能吃超過8顆，若服用後出現噁心、嘔吐、全身倦怠等類似「爆肝」的症狀，就代表可能是肝中毒，應儘早就醫治療。