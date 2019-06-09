他牙劇痛吃消炎藥也沒效　3天耳後冒水泡才知「蛇」上身

▲他牙劇痛吃消炎藥也沒效，3天耳後長水泡才知「蛇」上身。（圖／示意圖，非文中當事人／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

這個牙痛不單純！一名75歲的吳先生，牙痛超過3、4天未癒，原本以為是蛀牙，但吃了消炎藥還是疼痛難耐，直到耳後冒出水泡，才知道是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹上身。

帶狀疱疹是由水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus, VZV）感染所引起，病毒藉由飛沫傳染在咽喉部黏膜繁殖入侵，之後進入血液循環到皮膚並且大量複製，並在表皮表現「水痘（Chickenpox，或稱Varicella）」。

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水痘痊癒後，殘留的病毒潛伏於神經節中多年，成年後當人體免疫力低下時伺機活化。通常以胸部、臉部、腰部、頸部較常見，也可能遍佈全身。患者初期覺得身體輕微刺痛，癢癢或灼熱感，約4-5天之後皮膚出現水泡，伴隨而來的就是椎心刺骨的劇痛。

立達診所院長吳鴻誠醫師表示，這名案例就是他的父親，3年前發現他染上帶狀疱疹，雖然及時投藥，但神經痛仍持續了1年多。由於發作部位與三叉神經的下枝，每次神經痛一發作，就會從耳後一路延燒到右半邊牙齒與下巴，讓父親苦不堪言。

▲皮蛇資料照。（圖／台安醫院提供）

臨床數據顯示，帶狀疱疹好發於年長以及免疫力低下者，其發生率與嚴重程度隨著年齡而升高。根據統計，每年全台感染帶狀疱疹就醫的病患多達24萬人左右，67%的病患年齡在50歲以上。

吳鴻誠提到，根據臨床研究，最有效降低帶狀疱疹的發生就是施打疫苗。帶狀疱疹疫苗（Zoster Vaccine）是一種活性減毒疫苗，其病毒株和水痘疫苗相同，只是成人施打劑量較高，約等於14劑的水痘疫苗。

雖然衛福部已建議，50歲以上成年人未曾接種過帶狀疱疹疫苗者，無論有無水痘或帶狀疱疹病史，皆可考慮接種1劑活性減毒帶狀疱疹疫苗。但吳鴻誠表示，隨著現代人生活型態改變，臨床觀察發現，越來越多民眾在30多歲就被皮蛇纏上，建議可提早接種年齡，及早獲得保護。而帶狀疱疹疫苗目前在台灣屬於自費疫苗，一劑約4000元，注射一次約可獲得10年保護力。