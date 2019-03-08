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蜂膠＝天然抗生素！專家公開「4大神效」能塗傷口　4種人先母湯

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點評:小編國、高中每天一杯蜂膠水～
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蜂蜜,蜂巢。（圖／Pixabay）
▲蜂膠具有抗菌、殺菌的效果，但僅為食品而非藥品。（示意圖／Pixabay）

圖、文／健談

現代人工作壓力大，當身體出現小毛病時，往往會尋求保健品來增強抵抗力，蜂膠就是其中一類。然而，吃蜂膠對身體到底有哪些助益呢？高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，蜂膠具有抗菌、殺菌之效，故被視為有助抗發炎、改善免疫力、加速傷口癒合等。然而，廖嘉音營養師也提醒，蜂膠僅為食品而非藥品，若有嚴重疾病或不適症狀加劇時，應諮詢醫師的診斷與用藥建議。

蜂膠＝天然抗生素！「4大優點」公開。（圖／健談授權提供）
▲營養師用一張圖，告訴你「蜂膠4大神效」。（圖／健談授權提供）

蜂膠大自然的產物之一，其成分包含多種有機酸（如單酚酸、雙酚酸、咖啡酸、香豆素酸等）、黃酮類化合物等，具有抑菌、抗發炎、抗黴菌、促進傷口癒合之效，也被視為是「天然的抗生素」。

蜂膠有抗黴菌、殺病毒之效，可外服內用。適量塗抹於皮膚傷口處，有助傷口復原，但部分蜂膠中含酒精成分，可能刺激皮膚而出現過敏反應。建議可改採含蜂膠成份的產品，或將少量蜂膠混入乳液中再塗抹於皮膚上；若有疑慮時，最好先諮詢專家建議。

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採內服時，可直接將蜂膠滴入口中，亦可滴入水中吞服，尤其若有輕微感冒或喉嚨痛時，可幫助緩和不適症狀。然而，廖嘉音營養師補充，直接服用蜂膠可能會刺激口腔黏膜出現過敏反應，嚴重甚至會導致口腔黏膜潰瘍，故初次使用時宜採小劑量測試，並留意身體是否出現異狀。

此外，蜂膠雖有保健功效，但仍為食品而非藥品！廖嘉音營養師提醒，民眾若有疾病時應諮詢醫師的診斷與用藥建議。此外，並非每個人都適合食用蜂膠，尤其若有慢性疾病、凝血異常、特殊體質、孕哺婦女者，最好先諮詢醫師建議再食用；若使用蜂膠後出現不適反應時，應立即停用並盡早就診，以免延誤診治。

蜂膠相關問題，建議諮詢「專科醫師、營養師、藥師」

諮詢專家：高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師
本文經授權轉自：健談

關鍵字： 飲食健康 蜂膠 抗生素 病毒 健談 廖嘉音 營養師
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