回哈哈＝要你閉嘴！聊Line「狂踩5大禁忌」小心被她已讀一輩子



▲總是被女生已讀不回嗎？你的緣分都是被自己聊死的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／約會診療室

不久以前，女孩仍憑藉一些社會文化指標來評判男人，像是願不願意支付兩人份的電影票錢，或是聽歌的品味趨近小虎隊還是優客李林。如今，文字訊息主宰一切。

從石器時代的付費簡訊，到現在免費的通訊軟體，一路發展下來，文字訊息這門學問，也逐漸衍伸出約定俗成的習慣和規則，很奧妙，也很真實。

甚至是文字的數量，在剛萌芽的感情中，都扮演舉足輕重的角色。例如，「哈哈哈」會鼓勵對方說下去，但「哈哈」則是句點對方的代名詞；句尾留下「…」意味著你疑惑著不知該說什麼（我不知道該拿你怎麼辦…），但拉長版的「……」卻透露你很飢渴（我不知道該拿你怎麼辦……）。聽著是不是覺得累人啊！

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而連發三則文字訊息的潛在規則，又特別複雜。有人覺得訊息連三發，是調情時的不該踏入的禁忌領域：一旦你發送了三次訊息都被不讀不回，這段感情大概就胎死腹中了。

訊息三連發其實也可以表現得萌很可愛。不過，在前期的曖昧階段，你應該要弄熟以下公佈的「訊息三連發扣分標準」，才可以出擊。

扣完變零分，死得很難看：「拜託回我一下」三連發

無可避免地，只要跟一陣子沒聯絡的神經病過招幾句話，面對不懂得及時回覆訊息禮儀的無恥之徒，他們肯定會再一次決定開啟多重訊息控訴模式，轟炸你可憐的小手機。照慣例，這些崩潰的訊息通常都是「拜託回我」的不同排列組合。

確實，在某個人生的路口，我們都曾被魔鬼誘惑，試圖送出類似的訊息，例如當你覺得被無情地原地放生了，或在一次牛頭不對馬嘴的失敗對話後自怨自艾時，都會越來越冷靜下來，真想立刻做些什麼，好讓情勢有所轉變。但你一定要忍住。

沒有任何一個活著的人類，在收到三篇滿載大道理的長篇文字，告誡你該學寫禮義廉恥四個大字，痛斥你是一個玩弄感情的人渣之後，還會想說：「啊～！真感謝他讓我看清自己的為人，一定要快點回覆！」並不會。

她們會快手把這些訊息都截圖下來，發到ig和臉書上請大家告訴大家：「如果我被殺了，兇手就是這個人！」

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▲如果前一天女生沒回你訊息，就別再傳了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

扣完剩1分，死得一般難看：「你人在哪裡？」三連發

假如你前幾天發了一個訊息，她沒回，昨天你又發了一封訊息，她又沒回，今天，請不要再繼續傳了。

因為此刻開始，你送出的每個文字、每個標點符號、每個螢幕上的像素，對她而言都形同騷擾。

地表最實在的感情建議來自賈斯汀．隆的電影《他其實沒那麼喜歡你》：「原則只有一個，如果那男的沒打給你，就是他不想打給你。」這對女孩同樣適用。

她並非重感冒，祖母也沒有過世，手機沒有不見，她也沒有忘記你（若她真忘了你，斷交也罷），她只是不想回你。

兩則收不到回覆的訊息，你們的緣分還可能起死回生。也許過了幾天，你的對象會停住手機畫面，想說：「欸～這男的人蠻好，也對我有意思，至少也不那種恐怖情人的類型，搞不好偶爾丟給他幾句話也沒關係。」但如果累積到三則收不到回覆的訊息，就死灰不復燃了。

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扣30分，不一定會死，但鐵定討人厭：「玩咖話術」三連發

根據一般玩咖的用語規範，是不許一句話超過三個字的，所以他們的訊息會看起來像這樣：「嗨」、「最近好嗎」、「在你家附近」。

雖然不到冒犯人的地步，卻會顯得有點屁孩跟不上心。更糟的是，對方會認為你你無法好好花時間，用正確的標點符號，來寫一封端正一點的訊息。



▲好笑的笑話講太多，也是會讓人無感的。（示意圖／記者李佳蓉攝）

扣10分，通常不會有嚴重後果：「開玩笑」三連發

如果你跟曖昧對象擁有颱風都吹不散的融洽感情，那一定要給她訊息三連發轟炸。她如果被你逗得哈哈笑，連續發送五則也okay。

但注意，有時候玩笑話會後繼無力，好笑講到難笑，本來是一片歡樂景象，直到你失控用罐頭笑話掃射之前；注意那個微妙的轉捩點，偵測那個「我不想再當你聽眾」的情緒，加油！（一樣做個溫馨提醒：「哈哈哈」代表繼續講，「哈哈」代表你給我住嘴）

絕不會扣分：「訂正錯誤」三連發

如果發送第三條訊息的目的，是訂正前面的字誤，那麼大部分女孩都是可以接受的。打錯字帶來的恥辱，比訊息連三發還要嚴重，當然兩害相權取其輕。

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本文經授權轉自：《五大訊息聊天禁忌！千萬別說「回我一下」、「妳在哪裡」否則緣分一去不回！》

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