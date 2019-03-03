16歲男「看不到小頭」超自卑！DIY爆腫半拳頭大...醫：弄不回去

▲為了能和同學一樣「露出小頭來」，少年DIY下場卻超慘。（圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導



「割包皮」手術曾被網友票選為最可怕手術第5名，尤其是術後的早晨，讓人超崩潰！一名16歲少年，因本身包莖看不到小頭，無法像其他同學一樣因而自卑，下定決心「自己DIY手術」用力硬扯，雖然成功將包皮往下拉，但下體立馬爆腫如半個拳頭大。隔天想再推回，卻「弄不回去了」，最後實在太痛影響走路才緊急就醫。



泌尿科醫師闕舜仁在《醫師好辣》節目上指出，許多人若小時候沒有特別處理，即容易出現包莖現象，尤其到青春期特別明顯。曾有一名16歲少年，上廁所時發現自己包莖「看不到頭」而感到自卑。某個週五夜晚，他下定決心想和同學一樣「看得到頭」，使勁將包皮往下拉，還真的被拉下來了，但後果讓人超傻眼。



闕舜仁說，少年雖成功拉下包皮，但「包莖前面緊的地方，是像纖維化的皮膚，所以很緊很緊，他一拉下來之後，就像橡皮筋纏住脖子的地方，他這個纏住很緊」，導致動脈血可流入，但靜脈及淋巴回不來，當下少年的下體立馬爆腫如半個拳頭大。



▲少年硬拉包皮，結果導致生殖器腫像半個拳頭大。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）



闕舜仁接著說，隔天少年後悔躲在房裡想再把包皮推回，卻「弄不回去」，直到週日晚上媽媽驚覺他走路怪異，上前關心才得知兒子為仿效同學「看得到頭」，就動手DIY，孰料下體腫如半拳，緊急被帶往急診找醫師求救，「他來的時候腫到我都很擔心，他如果再晚一天來，可能組織會壞死」。

割包皮手術讓許多男網友避之唯恐不及，但闕舜仁解釋，若割包皮手術順利進行，手術後敏感者約休息2週，就能恢復正常。很多人擔心會痛，建議手術後可在家多休息一天慢點上工，若是自己住可連內褲都不要穿，採「開放式」避免傷口摩擦與拉扯，否則也可穿著寬鬆四腳褲，休息2～3天後不適狀況即可改善。

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然而，很多網友好奇「包皮真的需要割嗎？」，根據《健談》採訪台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，以目前的醫療觀念來說，割包皮並非必要手術，然而，若是包莖嚴重、清潔不易導致反覆發炎、影響正常排尿等情況時，建議接受包皮環切手術，其他情況則為非必要手術。



▲包皮一定要割嗎？泌尿外科醫師指出這3種情況才要動刀。（圖／健談授權提供）