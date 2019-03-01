別傻了！女生「有5大跡象＝她不會喜歡你」...很難約就別追了



▲想知道自己能否順利脫魯，女生們的反應就是答案。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬



我是個崇尚自然的人，所以我一向認為「真誠」是最好的追求術，即使口才不好、行為笨拙，我依然會被打動，而且會覺得自然不造作的表現真可愛！然而，也有一些追求實在令人受不了，有時候追求與騷擾只有一線之隔，而不識相的白目卻常常連對方的拒絕都搞不清楚。只好坦白告訴你，以下這5個跡象就是想告訴你，別追了，她不會喜歡你的。

1.怎麼約都約不出來

最明顯的跡象就是你很難約到她。你說再約吧！她說好。但什麼時候再約？不知道。你提出一個日期，她說沒空，你問她什麼時候有空，又給了你一個很模糊的時間「等我這陣子忙完以後」。到底是什麼時候能約，只有鬼知道。有些女生不直接拒絕，可能是心腸軟希望你知難而退，也可能只是覺得有人這樣示好有種莫名的虛榮感。無論是哪種心態，怎麼約都約不出來的話，你還是摸摸鼻子告退比較好。

2.對你的成就沒有興趣

請繼續往下閱讀...

你最近接了一筆大訂單，你升遷加薪了，你有這麼多正面的好消息想和她分享，她也只是客套地說恭喜你。男人總是希望在喜歡的人面前能夠抬頭挺胸，把表現讓對方知道會是一個能夠吸引對方並增加好感的方式。但這一切只建立在她對你有好感之上，否則她只會覺得你是在自大自誇，你的成就跟她一點關係都沒有。如果你在分享這些成就的時候，感覺她很冷淡，就別再說了，因為再說她就要翻白眼了。



▲千萬別對女生身邊的朋友品頭論足，只會讓她更討厭你。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

3.剷除一切阻礙都沒用

你會對她身邊的朋友品頭論足，你以為這樣會讓她感覺你才是最適合她的人。聽好了，用挑撥離間或貶低他人的方式並不能消滅你的情敵，反而會令人覺得你心機很重、管得太多。誰適合她，是她自己感覺，她說了算。就算她問你意見，你也要保持中肯尊重她的想法。如果你說別人的壞話，發現她臉色一沉或開始沉默，說不定你批評的真是她喜歡的人，就別再窮追猛打，打死了她身邊所有男人，她也不會喜歡你的。

4.陪伴只是填補需要

話能說上幾句，約也約得出來，你覺得很有希望了嗎？她吃喝玩樂的時候不找你，心情不好需要人陪或者有事需要協助的時候才找你，你對她而言不過是填補內心空洞以及耐操好用的工具人而已。你覺得戲棚下站久了總會輪到你嗎？但愛情並不是比誰氣長的戰場，你待得再久再盡責，最後也是看別人衝鋒陷陣，你不過是她的後勤補給。如果你發現好康的都沒有你，有事才召喚你，就別再追了，工具人總是可以被取代的，她不會喜歡你的。

5.不喜歡你給的驚喜

毫無預期地送她一個禮物，沒有約好就突然去找她，在她住處樓下唱歌示愛，去她公司送玫瑰花……。你以為女生都愛偶像劇，所以時不時搞一些浪漫驚喜應該可以擄獲她的心。但你忽略了，你是偶像劇男主角嗎？如果你安排驚喜，卻看到她的表情沒有感動只有驚嚇，你應該有自知之明，劇情再好、主角不對也是白搭。別再想接下來還要出什麼招，此時無招勝有招吧！

真的像經典日劇《101次求婚》那麼灑狗血的追求，不見得每個女生都受得了。而且重點不是灑狗血，而是「真誠」。如果你拿出真誠都沒辦法追到她，其實什麼招數都沒用，請別再騷擾人家，她就是不會喜歡你的。

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家

【艾姬新書上市】療傷系情慾都會小說《醉愛深夜食堂》現正熱賣中！

以慾佐情；活色生香。30處傷痕，佐以30道誘人料理，30個情慾&療癒故事。

今晚，你想吃哪道菜呢？

※※PChome購書請進↓↓

※※博客來購書請進（請登入會員試閱）

※※金石堂購書請進（請登入會員）