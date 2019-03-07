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國中妹「核彈腹痛」醫一看：有顆頭　她曝「交往4個月」結局綠爆

點評:都快生了還不知道？
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▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）
▲國中女因為腹痛就醫，超音波一照竟發現「有顆頭」。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

急診室天天都驚險，有時要看血噴天花板、狂吐食物如噴泉，甚至無病呻吟的患者一大堆，醫師郭彥良說，某天一名15歲國中胖女孩前來，主訴吃了隔餐便當，肚子開始絞痛，他一看判定可能為急性腸胃炎，且月經有來排除懷孕。但在留觀服藥10分鐘後她卻說「更痛了」，醫師無解用超音波一照驚嚇「一顆頭耶...」，女子直喊不可能，接著脫口10個字讓現任男友臉超綠。

急診室個案無奇不有，曾擔任急診醫師超過10年的郭彥良在個人臉書PO文，某天一名父親帶著15歲國中胖女兒就醫，「打量一下這個女孩，大概是張君雅等比例放大的樣子」，主訴吃了隔餐便當，肚子出現一陣陣絞痛，想拉肚子卻拉不出來，當下研判是急性腸胃炎。郭接著問月經及排便狀況「女孩說，上次的月經是上個禮拜來的（初步排除懷孕），平時沒便秘的問題……我還問她這個體型是從小就是如此嗎？她父親說他從小就胖胖的！」

郭彥良說，平時對於沒嘔吐的腸胃炎只要服藥治療即可，「但那天直覺告訴我，應該留她下來觀察」，女孩月經上週才來，加上外型敦厚，讓他更篤定不是懷孕。因此安排她打點滴留院觀察數小時，順便給予舒緩腸胃痙攣藥物，父親見狀女兒需留觀，決定先返家休息，「我有一個習慣，就是給藥後10分鐘左右回去看看病人的反應。」但接下來的劇情發展卻讓父女超傻眼。

▲女性,背部,纖腰,屁股,臀部,牛仔褲。（圖／達志／示意圖）
▲國中女服藥後症狀沒緩解，沒想到超音波一照讓現場空氣凝結。（圖／達志／示意圖）

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「『沒有比較好耶，好像更痛了！』處理後沒有比較好，對於處女座的醫師是無法忍受的！尤其是個腸胃炎……」郭彥良默默推超音波瞧瞧肚子內狀況，沒想到探頭一放上肚子，螢幕上的話面讓空氣瞬間凝結「一顆頭耶...妳快生了妳知不知道？」但女孩卻矢口否認「不可能」，郭回「都看到小孩的頭卡進骨盆腔了，還說不可能懷孕！」此時女孩脫口而出「我跟男友才交往四個月！」讓郭當場傻眼「那就是前一任的啊…」，女孩也傻回「可是那個我已經跟他分手半年了...」。

郭彥良無奈，「難道國中生不會推算是9個多月前某天發生的事嗎？」且懷疑女孩聲稱月經上週才來，難道是騙人的嗎？然而，他也從該案例悟出幾個幽默道理「用詢問LMP（上次月經日期）來判斷是否可能懷孕是不準的！用外型（個人偏見）或體型來判斷懷孕是不準的！用吃隔餐便當，肚子絞痛，想拉卻拉不出來來判斷腸胃炎是不準的！」

郭彥良指出，據說女孩的父親當時正準備睡覺，聽到急診打來的電話還先喃喃自語的說「不可能...」且聽產房說，女孩就醫過沒幾小時就生產了，母子均安，喜事一樁，「如果她是在急診室或家裡出乎意料的生出來，我應該就成了笑話了！更好奇的是，她的現任跟前任要怎麼看待這個問題？？？」

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關鍵字： 醫藥新聞 懷孕 拉肚子 郭彥良 臉書
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