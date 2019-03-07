恐怖情人！和這些星座男「提分手＝有命危險」　別和OO一對一



▲小心有些星座是恐怖情人，提分手會有生命危險。（示意圖／記者徐文彬攝）

文／亞提米斯

提分手是種藝術，特別如果是女生主動提的話，那麼就要特別的小心，很多男人的EQ真的很不好，有些星座的男人也會有少許的暴力傾向、或是自毀傾向，也有走崩潰路線的星座男人，在很多社會新聞上都看到，有些男人會有報復性的可怕手段，究竟十二星座男人被提分手時容易有怎樣的態度和反應呢？一起來看看！

請參考：太陽&火星星座

★牡羊男：

向牡羊男提分手的話，千萬不要一對一，最好要找女性朋友或長輩作陪，牡羊男很衝動的，他們可能會痛哭、可能會抓著妳不放，而且態度會相當程度的激動不已，太年輕的牡羊男很有可能會動粗，要向牡羊男提分手要相當小心。

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★金牛男：

金牛男基本上危險度比較低，不過金牛男可能會跟妳當場把很多沒算清楚、之前花在妳身上的錢或是禮物給追回來，如果妳們之間有金錢上的往來借貸，最好還是先把這部份弄清楚之後，再提分手會比較好，免得為錢會吵很大。

★雙子男：

如果這個雙子男的EQ比較差的話，通常是比較偏向會言語暴力而不是肢體暴力，雙子男受到刺激的時候會自動變身成另一個人格，刺激越大轉變越可怕，恐怕講出來的話是又毒又傷人，或是冷淡接受卻告訴妳「我也沒愛過妳」。

★巨蟹男：

巨蟹男也是屬於危險度比較低的星座男，不過巨蟹男屬於可能會哭出來或是會想要打破砂鍋問到底的類型，妳會在巨蟹男身上看到有種重度憂鬱的黑白悲劇片的態度，走的是比較搏同情的路線，會比較像是個被遺棄的小可憐。



▲和獅子男提分手，說話別太刺。（示意圖／CFP）

★獅子男：

獅子男是有點危險的，通常提分手後妳得要小心他會不會找他的好兄弟來找你的麻煩，所以提分手的話盡量不要太刺傷獅子男的心會比較好，否則獅子男在自尊心大受損之餘，可能會因為心有不甘而找自己好兄弟向妳討公道。

★處女男：

處女男通常屬於危險性比較低的，除非妳在提分手的時候一直數落處女男的不是，一直對處女男造成太多的壓力和傷害，否則處女男不太容易在妳的面前崩潰，他們通常都是回家崩潰或是用工作來麻痺自己傷痛的心靈居多。

★天秤男：

天秤男是屬於隱性中度危險群，表面上天秤男可能不會有太多的反應，或是只會問清楚妳為什麼想要分手，如果天秤男覺得自己是被騙的受害者，是會在妳背後說妳壞話或是放暗箭，雖然不見得會有生命危險，可是會讓妳日子不好過。

★天蠍男：

跟天蠍男提分手後三個月內盡量不要跟男性同進同出，否則很容易被天蠍男下意識直接認為妳是腳踏兩條船在玩弄他而點起復仇之火，分手後也盡量不要跟天蠍男有任何太多的往來，這是種不容易放下傷痛的男人，報復心也很重。



▲射手男走好聚好散路線，告訴妳分手還是能當朋友。（示意圖／CFP）

★射手男：

射手男屬於低危險群，甚至於會很輕鬆的告訴妳分手也沒關係還可以當朋友，大部份的射手男雖然會難過、但卻不會表現得太過強烈，他們是走好聚好散的路線居多，他們會問清楚分手的原因，頂多是順便告訴妳其實妳也沒好到哪去。

★摩羯男：

摩羯男是隱性的中高危險群，他們是君子報仇三年不晚的類型，被提分手會沉默以對或是就暫時接受，只要妳不是用太不給面子的方式提分手，通常摩羯男都還會忍住，不過未來如果妳有把柄被他抓到，那麼他大概也不會讓妳好過。

★水瓶男：

水瓶男的反應不會太劇烈，大部份水瓶男走的是好聚好散的路線，他們甚至於是會自己神隱一段時間上演失蹤記，不過有時候由於水瓶男會有很多怪異的想法，在偶爾腦筋打結轉不過來的時候還是可能會給妳一些驚悚的「驚喜」。

★雙魚男：

雙魚男的反應恐怕是會哭到不行或至少眼眶泛淚，他們是本來就愛哭的男人，不過通常他們走的路線是自殘會比較多一點，往往是走傷害自己、想不開的機率會比較高一點，所以妳還是不要把分手的話講得太重，免得害他們做傻事。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅