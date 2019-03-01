趕快生！2019「全台生育獎勵」曝光　OO市超佛最高領13.5萬



▲生寶寶能領的生育獎勵補助，媽媽們千萬別放棄自己的權益。（示意圖／CFP）

圖、文／健談

為挽救低迷的生育率，各縣市政府紛紛祭出生育獎勵補助以鼓勵民眾多多增產報國。健談整理截至2019年2月份的各縣市補助金額如下，即將生產或是剛生完的媽媽們可別放棄自己的權益囉！然而，各縣市的補助資格及請領辦法都不相同，詳情請上各縣市政府網站查詢。



▲2019全台生育補助一次看懂，最高可領13.5萬。（圖／健談授權提供）

台北市：每胎20,000元

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新北市：單胎20,000元、雙胞胎40,000元

基隆市：每胎20,000元

桃園市：單胎30,000元、雙胞胎70,000元、3胞胎135,000元

新竹縣：每胎10,000元

新竹市：首胎15,000元、第二胎20,000元、第三胎25,000元（雙胞胎補助50,000元、二度雙胞胎或多胞胎補助100,000元）

苗栗縣：單胎6600元

台中市：單胎10,000元、雙胞胎30,000元、3胞胎60,000元

彰化縣：單胎30,000元

南投縣：首胎10,000元、第二胎15,000元、第三胎20,000元

雲林縣：單胎8000元

嘉義縣：單胎12000元

嘉義市：單胎8000元、雙胞胎18,000元、三胞胎30,000元

台南市：首胎6000元、第二胎12,000元、第三胎30,000元

高雄市：首胎10,000元、第二胎20,000元、第三胎30,000元

屏東縣：低收入每胎10,000元、中低收入每胎3000

宜蘭縣：每胎10,000元

花蓮縣：單胎20,000元

台東縣：首胎10,000元、雙胞胎或第二胎每胎15,000元

澎湖縣：首胎30,000元、第二胎50,000元、第三胎70,000元

金門縣：單胎20,000元、雙胞胎60,000元、三胞胎120,000元

連江縣：首胎20,000元、第二胎50,000元、第三胎80,000元

資料來源：各縣市政府網站

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