ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

趕快生！2019「全台生育獎勵」曝光　OO市超佛最高領13.5萬

健談 havemary.com 健談

「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:要生到3胞胎也太難了吧...
ETtoday健康雲

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）
▲生寶寶能領的生育獎勵補助，媽媽們千萬別放棄自己的權益。（示意圖／CFP）

圖、文／健談

為挽救低迷的生育率，各縣市政府紛紛祭出生育獎勵補助以鼓勵民眾多多增產報國。健談整理截至2019年2月份的各縣市補助金額如下，即將生產或是剛生完的媽媽們可別放棄自己的權益囉！然而，各縣市的補助資格及請領辦法都不相同，詳情請上各縣市政府網站查詢。

最高領13.5萬！2019全台生育獎勵曝。（圖／健談授權提供）
▲2019全台生育補助一次看懂，最高可領13.5萬。（圖／健談授權提供）

台北市：每胎20,000元

請繼續往下閱讀...

新北市：單胎20,000元、雙胞胎40,000元

基隆市：每胎20,000元

桃園市：單胎30,000元、雙胞胎70,000元、3胞胎135,000元

新竹縣：每胎10,000元

新竹市：首胎15,000元、第二胎20,000元、第三胎25,000元（雙胞胎補助50,000元、二度雙胞胎或多胞胎補助100,000元）

苗栗縣：單胎6600元

台中市：單胎10,000元、雙胞胎30,000元、3胞胎60,000元

彰化縣：單胎30,000元

南投縣：首胎10,000元、第二胎15,000元、第三胎20,000元

雲林縣：單胎8000元

嘉義縣：單胎12000元

嘉義市：單胎8000元、雙胞胎18,000元、三胞胎30,000元

台南市：首胎6000元、第二胎12,000元、第三胎30,000元

高雄市：首胎10,000元、第二胎20,000元、第三胎30,000元

屏東縣：低收入每胎10,000元、中低收入每胎3000

宜蘭縣：每胎10,000元

花蓮縣：單胎20,000元

台東縣：首胎10,000元、雙胞胎或第二胎每胎15,000元

澎湖縣：首胎30,000元、第二胎50,000元、第三胎70,000元

金門縣：單胎20,000元、雙胞胎60,000元、三胞胎120,000元

連江縣：首胎20,000元、第二胎50,000元、第三胎80,000元

資料來源：各縣市政府網站
本文經授權轉自：健談

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

關鍵字： 醫藥新聞 全台生育獎勵 健談 補助 生產 生育
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

好想挽回前任？他失敗3次...曝超狂「復合8大覺悟」網秒被點醒

2週暴鏟5kg！女星都愛「ABCDEF減肥法」超神？營養師曝關鍵點

趕快生！2019「全台生育獎勵」曝光　OO市超佛最高領13.5萬

小孩講話「臭拎呆」別輕忽！　這病讓「聲音變悶」影響學習

溫差大就怕小孩感冒？　醫生曝「這3招」能減少感染！

2週暴鏟5kg！女星都愛「ABCDEF減肥法」超神？營養師曝關鍵點

熱敷眼睛邊按摩！他起床眼前「蝗蟲飛過」　幾分鐘後變全黑

稱1.2萬喝「真氫水」...遭醫打臉嗆詐騙！太和工房回應「會提告」

好想挽回前任？他失敗3次...曝超狂「復合8大覺悟」網秒被點醒

想脫魯？網友首次約會「1.5小時完美攻略」...靠這一句秒約她

讀者迴響

回到最上面