中1個快分！男友「做這6件事」＝沒那麼愛妳　兩人沒未來別傻了

點評: 有的女生就是眼睛睜不開啊～～～



▲男友對妳的愛夠不夠深呢？從這6件事看得出來。（示意圖／記者曹悅華攝）

文／蘋汝妹



「覺得對方給的愛不夠，又不確定是否自己要得太多。」在愛情裡，當妳覺得不快樂的時候，是否也曾有過這樣的想法？那些他沒那麼喜歡妳的徵兆，其實都埋在關係裡隱隱作痛，遇到這6種「不及格男友」，人再帥都要勇敢放生啊～

1.你其實常搞不清楚，失蹤的到底是男友，還是愛情？

同事總是有人接送、期待Happy Friday為約會準備；明明自己也有男友，一個人的時間卻比誰都多，工作一整天，直到睡前手機任何消息都沒有。

只是想談場甜蜜的戀愛，妳卻常出現「兒子放學怎麼還沒回家」的奇怪心情，搞得自己像個顧小孩的媽媽，三不五時關心一下，還要被對方兇妳管太嚴、問太多？每段感情都會找到聯繫、報備的舒服頻率，但消失無蹤絕對不是熱戀期該有的行徑。

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2. 吃醋這件事，是妳自己的事。

愛情裡永遠有個責任，叫避嫌。那些他跟女同事的曖昧對話，紅粉知己間的親密接觸，並不屬於妳必須接受、為愛情忍氣吞聲的範圍。

如果妳勇敢地表達出心裏感受到的不舒服，對方卻表現出不以為然的態度，認為「一切都是妳想太多、吃醋是妳單方面的問題」，這樣把責任推得一乾二淨的男人，說穿了，其實一點都不在乎妳的感受。

3. 比前女友更危險的競爭：媽寶聯盟

跟這個男人接吻時，妳會覺得有四雙眼睛在看妳；藏在眼前這個男人靈魂裡的，是一個母親以愛為名的教條。

跟媽寶男友談戀愛，真相一點都不單純，比起愛情裡那些令人悸動的非理智瞬間，妳在對方家人想要的「媳婦標準表格」上能打幾個勾過關更重要。

「有些事明明該爭，卻爭不得；有些事其實只需要兩個成人的共識，卻越理越亂。」想跟媽寶男友走下去，妳要有心理準備以上的無奈將變成常態。

因為妳與他之間，永遠有一個他媽。



▲妳擁有的和其他人並沒有不同，妳無法感受到自己被愛得更多。（示意圖／記者李佳蓉攝）

4. 他的生活裡，沒有妳專屬的位置。

有時候女生在交往的關係裡，渴望的就是那股「專屬於自己的甜蜜」。一個真正愛妳的男人，這點根本不用提醒，他絕對會做到。

如果他對妳，跟對待其他朋友沒有任何不同，妳無法感受到自己擁有、被愛的更多，未必是妳太貪心，而是他根本沒有意識到該如何去珍惜妳。

5. 兩人之間的話題，永遠談不到「未來」

愛情幸福的未來，不是只有「結婚」這個單一選項；這裡指的「未來」，單純就是兩個人是否能成為相互扶持的生活戰友，幫助彼此越活越快樂。

簡單來說，就是「不要談一段消耗自己生活能量的愛情。」

妳應該要找一個對象，心之所向有著相同脈絡，能督促著自己成長、陪著對方爬出傷痛的坑洞，兩個人對於生活品質的目標，隨著年紀越來越有定見與共識。如果他只把妳當成短暫激情的對象，就別讓自己成為「免洗筷情人」。

6. 想成為他女友，需要表現出100%的配合度

所有的「不及格男友」裡面，這是最令人疲憊的一種。如果妳想繼續待在他身邊，就要隨時配合對方想要的「完美女友公式」，這種男人談戀愛通常一切以自我為中心，他不在乎妳的細微感受、對妳感受到的委屈一點同理心都沒有。

與其說他沒那麼喜歡妳，不如說他根本從頭到尾只愛著自己。

在這段關係裡，妳絕對能察覺自己所擁有的愛太輕，彼此間的翹翹板無法平衡，就像一顆玻璃球無力的被懸吊在空中，對方只要轉身離開，你就會毫無防禦的瞬間墜落；重跌在地摔碎的不只是愛情，還有一份無法被珍惜的真心。

遇到這幾種不及格的情人，轉身離開真的不難，即使妳騙得過自己卻留不住愛情。

與其留在錯誤的關係裡流淚，不如扛著孤獨的寂寞替自己擦乾眼淚。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《他沒那麼愛妳的六大徵兆！ 遇到這幾種「不及格男友」再帥都要勇敢放生～》

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