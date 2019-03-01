半張臉掉皮流湯！20多歲人妻「那邊炸綠膿」醫秒驚呆：好不了



▲女子狂減肥，一個月爆鏟6公斤嚴重缺鋅，全身狂掉屑下體流膿。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者李佳蓉／綜合報導



一名20多歲人妻虛弱躺在病床上，全身狂掉皮屑、頭髮皮膚粗糙如久病臥床的老人，脫屑冒紅點好不了，脫下口罩時嘴巴周圍一圈「破皮流湯」如熊嘴，更嚴重的是脫下褲子一看，下體外陰部整圈潰爛，流膿、有綠色分泌物，讓醫師當場傻眼。原以為是自體免疫問題，利用類固醇治療沒效，追根究柢竟是狂減肥惹禍，缺乏營養素「鋅」所導致。

「鋅」不僅對男人雄風很重要，女人缺鋅還會影響整體美觀！急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目上分享，一名20多歲女子躺在病床上全身掉皮屑，頭髮皮膚粗糙如安養中心久臥的80多歲老人的皮膚，狂掉屑冒紅點好不了，「最嚴重是她把口罩打開來的時候，她整個嘴巴，繞嘴巴一圈很像熊，都是破皮流湯好不了」；之後女子脫下褲子一看，下體外陰部狀況和嘴巴一樣糟，一整圈潰爛爆膿，又有綠色分泌物，「整個紅紅又黑黑的，然後又脫屑」。





▲女子不只半張臉流湯破皮，就連下體也爛一圈。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

田知學原先以為女子是自體免疫問題，因她自述情況已久，曾看過皮膚科也給予類固醇治療卻不見成效，直到收住院後仍推測她是自體免疫問題，但抽血檢驗指數全都正常，直到往營養方向去找，「最後找到其實就是鋅，缺鋅」，醫師替患者補充營養鋅後，她的嘴巴及陰部流湯狀況逐漸收乾，狀況也慢慢恢復。

為什麼會缺鋅？田知學說，女子才20多歲，全身又乾又瘦，結婚後因開始沉迷於減肥，「看鏡子永遠覺得多一塊肉」因此瘋狂鏟肉，最高紀錄1個月可以瘦下5～6公斤，但極端的方法卻非常不健康。儘管丈夫力勸想阻止她卻沒辦法，直到後來開始長出皮屑，才讓她驚覺健康亮紅燈。

►快訊／Forever 21「全面退出台灣」！忠孝門市3月底收攤 員工全失業

請繼續往下閱讀...

►影／今晚11點開搶！香草航空清倉大拍賣 台北飛大阪只要220元