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23歲女器官離奇失蹤！褲子一脫...那邊炸出「帶血紅蘋果」醫秒嚇歪

點評:才23歲...
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內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲外傭因腹痛、下體出血就醫，超音波一掃「器官不見了」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

婦產科門診不只能進行產檢、治療月經失調，竟還有把體內器官塞回的服務？一名23歲外傭就診主訴自己腹痛、下體流血「痛到無法走路」的過程，醫師安排外傭進行超音波檢查，但掃了半天卻找不到子宮，脫下褲子內診一看超吃驚，陰道炸出一顆「帶血紅蘋果」，得知原因竟與阿嬤有關。醫師緊急先用手將子宮推回腹腔，再手術將骨盆底筋膜修復才解決問題。

收治案例的振興醫院婦產部醫師李偉浩獨家分享，某次一名70多歲的台灣阿嬤身邊跟著23歲的外傭進診間，原以為是阿嬤要看診，沒想到是健康無比的外傭開口主訴自己肚子痛，且下體有流血，痛到無法走路。他當下聽到腹痛又出血，先安排外傭進行腹部超音波檢查，仔細掃腹腔內器官，「奇怪，怎麼都找不到子宮？」並猜測「子宮先前已經切除了嗎？那出血又是從何而來？」為此感到不解。

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）
▲內診發現，外傭子宮掉出，像顆蘋果卡在陰道外。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

李偉浩請外傭躺上內診台，褲子一脫下來卻讓他大吃一驚，「整個子宮掉出陰道口，卡在陰道的外面，像是一顆蘋果。用手勉強將子宮推回腹腔內，病人痛得哇哇大叫。」後來劃定手術時間，替外傭將骨盆底的筋膜修復，把子宮復位才解決患者問題。住院時詢問患者會講中文的朋友才知道，原來外傭自然產過一個小孩，子宮脫垂原因為做看護工作，需要將阿嬤抱上抱下，因長時間出力導致腹壓力量過大，而將腹腔器官推出體外。

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李偉浩解釋，一般較常見的骨盆腔、子宮脫垂的高風險族群包括多產次、肥胖、長期慢性咳嗽及長期進行負重工作。因此建議民眾最好能在症狀還輕微時，多做「凱格爾運動」，能增加骨盆腔筋膜健康與強度，而避免脫垂狀況再發生。

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎。（圖／鄭丞傑醫師獨家提供）
▲曾有一名5寶媽子宮掉出陰道外，靠丈夫塞回再生2胎。（圖／鄭丞傑醫師提供）

婦產科名醫鄭丞傑也曾分享，自己將近30年前碰到的個案，一名生了7胎的60多歲的婦人，自述「子宮掉出體外」已長達30年，在生第5胎時子宮即向下脫垂到陰道口，靠著丈夫每次辦事時「神手塞回」又接連生了2個寶貝，讓當時擔任婦產科主任的他超吃驚。

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關鍵字： 醫藥新聞 器官 子宮 婦產科 振興醫院 李偉浩 子宮脫垂 凱格爾運動 陰道
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