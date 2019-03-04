1天走1萬步會瘦？醫解答超心碎...親授「10分鐘消脂法」爽甩肉



▲每天走1萬步能減肥？醫曝掌握1原則，只要10分鐘就會瘦。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

減肥是女孩們一輩子的功課！過去在網路上曾流傳「每天走1萬步」有助消耗熱量，能幫助減肥，但有醫生要網友「別再糾結一天一萬步了！」，消化外科醫師郭彥良指出，這套日行萬步養生法，理性解讀為走路的人比懶人健康苗條，與其每天片斷的走動1萬步，他認為不如養成每次快走30分鐘，或可分次進行，每次10分鐘，且維持時速5～6公里運動，才有助於減重消脂，維持好體態。

郭彥良2日在臉書《不來的郭醫師 Dr. Brad Kuo》分享，「真的要日行1萬步？常有人每天睡前看著自己的運動手錶，發現自己今天有走到一萬步而滿足且安心的就寢。」每天走1萬步已流傳已久，許多人更將其奉為準則，當作運動量的滿足點，但其源自於1960年代日本某公司於販賣健身裝置「Manpo-Kei」（類似於計步器）而想出的口號，並以「1天1萬步」作為行銷口號，當時夯到家喻戶曉，該口號也被傳開來了。

當時有研究指出，每天若能從走動4千步增加至1萬步，即可多燃燒近500卡熱量，維持身材窈窕，「日走萬步」的養生之道淵源於此。但真的有效嗎？郭彥良理性解讀為，有走路的人會比懶人健康苗條，「就好比常常去逛街，只會多花錢，是不會比較健康的！但至少比整天耍廢窩在沙發，吃零食看電視滑手機還要健康！」一天只走4千步約只能移動2公里，換算時間約半小時的活動量，若一天移動的距離僅此，要維持健康實在很難。

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▲郭彥良說，與其分散的走一萬步，倒不如集中20分鐘內走4千步。（圖／達志／示意圖）

郭彥良解釋，真正影響瘦身的關鍵，不在於走路的「步數」，而是「速度」和「時間」。由於身體運用能量的方式會隨運動強度而有所改變，且研究發現，走路時速維持5～6公里的區段，以「脂肪為燃料」的比例能達到最高，也是走路瘦身的最佳速度，該強度一般人都能負荷。一旦走路時速超過6公里，身體能量需求變快又變多，因而轉為燃燒葡萄糖，就不是脂肪了。

郭彥良以運動角度分享，「一天分散的一萬步，倒是比不過集中在20分鐘內的4000步！」且有研究實測，每天快走10分鐘效果遠勝走1萬步，並對降低糖尿病、心血管疾病以及部分癌症更有效。因此也建議網友們，養成每次快走30分鐘以上，或可分次進行，每次至少10分鐘，且維持時速5～6公里運動，依照「速率×時間＝距離」的公式，每天理想快走30分鐘，才有助於減重消脂、維持好身材，又能促進身體健康，「別再糾結一天一萬步了！」。