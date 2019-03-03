不想吵架！4大星座女「為愛收斂壞脾氣」...這種女友哪裡找？



▲你的女友為了愛情和諧，也懂得收斂壞脾氣嗎？（示意圖／網友茉莉提供）

網搜小組／綜合報導

很多情侶常抱怨，另一半交往前交往後差很大！因為在戀愛前為維持好形象，總是把自己的缺點通通隱藏，給人一種個性好、脾氣好又貼心的印象，一旦關係邁入穩定，對於彼此也熟悉了，漸漸露出本性，爭吵與摩擦也隨之增加。但有些女生卻很特別！大陸占星網站《星座屋》就統整出4種星座女，能為了愛收斂自己的壞脾氣，快看看你身邊的她有沒有這麼偉大？

1.雙魚女

天天幻想能談段如童話故事般浪漫戀愛的雙魚女，愛情在她們心中有著不可取代的地位，她們在乎、重視，有時卻也有點患得患失，就怕一個不小心做錯惹火另一半，會因而失去愛情，因此愛得格外小心。因為「細節會打敗愛情」這句話，讓她每分每秒警告自己要收斂好爆破的脾氣，可別隨便大吼大叫，或是面露不悅，就算受了委屈也要改撒嬌、哭泣，但就是不能氣噗噗。

2.巨蟹女

同樣心思細膩的巨蟹女，能隨時察覺到另一半有一點點小情緒快要暴發，而自己也能在對方要爆氣前先保持冷靜，以防一發不可收拾。在許多男人心中，巨蟹女就是乖乖牌女友形象，因為她們懂事，懂得在伴侶面前秒變溫順小綿羊，適時把全身脾氣都妥當收好。

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▲雙子女懂得在愛人面前收起銳氣，展現出另一半喜歡的樣子。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

3.雙子女

雙魚女很懂得看場面，就算面對最熟悉的愛人，也不會肆無忌憚的表現出自己最壞的脾氣，為了愛情的長久發展，她們懂得隱忍。或許在外人面前她們不拘小節，但在愛人面前就很懂拿捏，展現出另一半喜歡的樣子，銳氣暫時先收起來，製造出歡愉的戀愛氛圍。

4.處女女

如果能讓一件事發展到最好模樣，處女女能做出任何改變。她們內心自備一把尺，知道哪些事該做，哪些不該，心中都有數。而在愛人前，她們懂得隱藏缺點、控制脾氣，就是想減少彼此的摩擦，雖然在旁人看來這樣「委屈自己」有點傻，但她們都是發自內心，自制力可是很強的。