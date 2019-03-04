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懂洗防感冒！醫神解「早上vs.晚上洗頭」哪個好...你都選哪時？

點評:小編都晚上洗，然後都懶得吹乾...
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▲洗頭,頭髮。（圖／記者黃克翔攝）
▲你都習慣在晚上洗頭還是早上再洗呢？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／採訪報導

網友們，你都喜歡早上洗頭還是晚上洗頭呢？此議題在PTT上也曾引發話題。為了洗去一整天在外奔波累積的髒汙，大多數人都在晚上洗澡洗頭，但天氣一冷、或是為起床頭髮塌的人，則會選在白天再洗，究竟不同時間洗頭對於健康會有哪些影響？中醫師彭溫雅獨家分享究竟「早上洗or晚上洗」比較好。

中醫師公會全國聯合會副秘書長彭溫雅接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，以中醫觀點看來，早晚洗頭有差別，若是本身容易怕冷或血液循環差的體虛者，選在晚上洗頭的優點為可促進循環、幫助睡眠，因為夜晚屬陰，因此以熱水沖頭可提升陽氣幫助入睡，改善睡眠品質。但缺點則是一旦偷懶沒吹到頭皮全乾，反而會讓濕氣跑進身體裡造成反效果。

彭溫雅分析，因白天屬陽，體虛者選在早上洗頭也較適合，優點為能改善起床後血液循環不佳，「因為有的人睡醒會覺得全身很冷，就能沖個熱水澡、洗個頭，比較溫暖後出門也不用穿那麼厚重的衣服」。但不建議體質燥熱者在白天用42℃ 的熱水洗頭，容易上火，務必將水溫降至39℃與皮膚接近，或等寒流或下雨天時再把水溫提高。

彭溫雅貼心提醒，由於該季節氣溫變化大，因此建議可使用「洋蔥式穿法」，最裡面穿薄長袖上衣，外面搭配毛衣、防風外套，即可避免溫差大時因流汗又吹風而感冒。

睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）
▲早上起床後建議不要立馬洗頭，避免頭暈不適。（圖／達志／示意圖）

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因為剛起床時血液運行較慢，若突然以水刺激頭部，容易讓血流突然加速引發頭暈等不適。彭溫雅解釋，對於年紀大的人，或是前一天宿醉、本身身體有慢性病者，即建議起床後每個動作都得慢慢來。本身容易頭暈者，也不建議一起床就洗頭，「會天旋地轉，太可怕了」，一般早起會想吐、容易轉頭就暈的人，建議早起先刷牙、洗臉，做個伸展再去洗頭，是最好的建議。

至於該用冷水或熱水洗頭？彭溫雅則說，一般建議接近體溫，或高於體溫2～3℃的水溫為佳；除非是天氣燥熱的夏日中午，否則不建議用冷水洗頭，且前提為身體不能處於大汗淋漓的狀況下，若直接用水直沖很糟糕。建議先把身上汗水擦乾再洗，否則身體排出毛細孔的汗即為身體代謝的廢物，沒擦乾讓毛孔恢復就狂沖冷水，等於直接將髒汙、濕氣沖回身體，因此極不推薦。

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關鍵字： 健康百科 洗頭 時間 彭溫雅 感冒
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