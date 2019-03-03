靠「生酮飲食」甩肉肉！兩腿中間飄「臭雞蛋味」女孩一聞驚歪了



▲英國女子指出轉吃生酮飲食後，不只口飄異味，就連兩腿間也飄出臭雞蛋味。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



生活中心／綜合報導

「生酮飲食」嚴格限制醣類攝取，要求碳水化合物攝取只能占總熱量的5％，減少醣類熱量由脂肪遞補，女星曾之喬也曾靠該減肥法在半年內成功瘦下4公斤，也讓許多減重女孩們趨之若鶩，但隨之而來的恐是各種副作用。英國有女性反映改由生酮飲食後，不只口腔嚴重飄出如臭雞蛋的腐臭味，就連兩腿間也飄出異味，讓她們感到驚恐。

國健署保健闢謠專區指出，生酮飲食採極端的「低碳水化合物、高脂肪」飲食型態，近年來受到許多甩肉族群的喜愛，其將飲食中的碳水化合物壓到只剩5～10%，而脂肪比例可能高達70～75%。對於一般均衡飲食的建議有碳水化合物、蛋白質和脂肪攝取的比例約為50～60%、10～20%、20～30%有很大差異。

根據《每日郵報》報導，生酮飲食限制攝取碳水化合物，也讓許多女生們身體跟著出狀況！有英國女性反映在轉向生酮飲食後，口腔飄出異味，有如臭雞蛋的味道，嚴重到連兩腿之間也飄出腐臭味，一聞讓人心驚驚。



▲生酮飲食要求碳水化合物攝取只能占總熱量的5％。（示意圖／CFP）

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女性健康專家Sherry Ross博士指出，由於飲食攝取量的變化，導致陰道的氣味也會跟著改變，有句話說「你吃的東西會影響你陰道的氣味」。她指出，在進行生酮飲食後，肝臟會產生化學物質，因而改變一個人的呼吸、糞便、小便和陰道分泌物的氣味。她也提到，某些食物也可能讓身體產生難聞氣味，包括大蒜、洋蔥、薑黃、咖哩。但想要對抗惡臭，為下體增添甜味或香氣，她也推薦新鮮水果、果汁、全穀物和希臘優格，不妨試試。



▲「生酮飲食」為提高脂肪攝取量，降低碳水化合物佔比。（示意圖／Pixabay）

《Taiwan Nutrition台灣營養》表示，生酮飲食將醣類攝取量壓低，碳水化合物僅能占總熱量的5～10%，減少的醣類熱量由脂肪遞補，因此是70～75%極高比例的脂肪，20%適量蛋白質。原理在於當人體醣類攝取不足時（模擬飢餓狀態），身體會大量燃燒脂肪以做為能量的來源，此時脂肪代謝會產生酮體，強逼身體的能源系統從原本用葡萄糖轉換為使用酮體，因此能快速達到減脂效果。

好食課營養師林世航也說明，生酮飲食幾近斷絕可消化性碳水化合物，限制許多食物的攝取，像是米飯麵食、水果、牛奶等，而這樣的飲食方式恐造成微量營養素不足，過去更曾有人發生「酮酸中毒」的案例，若想執行生酮飲食，務必了解其中風險，經過專業醫師評估並監控健康狀況。此外，他也提醒，若在過程中出現「頭暈、想吐、嗜睡」等現象，一定要立即停止並就醫。