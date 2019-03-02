腳劈2妹超穩！「當渣男最淡定」星座Top6　OO裝傻第1名...是他嗎



▲有些男生偷吃時還能巧妙的不讓正宮抓到馬腳。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些男人是愛情詐欺高手，明明已經有女朋友，卻還是可以向外連劈好幾腿，面對女友時還是可以很淡定表達自己的專情，完全不會洩露任何蛛絲馬跡被女友查覺，不管手機、內褲、身上的味道……等等任何可能會被女友懷疑劈腿可能的事證，他們也都能夠一一處理得非常「精巧」，完全不會讓事跡敗露，就算被質問也能超淡定回應，哪些星座男有機會成為這等高手呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

第6名：金牛男

請繼續往下閱讀...

反正什麼都不說，保持跟平常一樣沒有太多話，也不會因為劈腿而對正宮女友特別好，一切就是按表操課跟平常生活一致，金牛男如果劈腿當然還是會非常淡定，在正宮女友面前還是那樣乖巧溫吞緩慢，就算面對女友的懷疑，金牛男也還是能夠保持看起來很誠懇的態度。

只不過金牛男容易被看破手腳的地方也是因為他們的反應太慢，也容易有應變不來的時候，平常沒有什麼意外情況金牛男是可以很淡定、穩穩踏兩船，可是如果發生意外，像是陪小三逛街卻被女友不小心撞見，金牛男就很難快速想出一個完整的回答，就容易因此翻船。

第5名：雙子男

聰明的雙子男如果劈腿當然也能夠很淡定，他們是很會演的一個星座，加上天生有「把黑的說成白的」的好本領，自然也就是無論發生什麼事都能夠粉飾太平，聰明的雙子座也很會藏東藏西，把不能在正宮女友面前出現的東西、還有該要銷毀的證據，雙子男都會處理得很好。

只是聰明的雙子男卻有個致命傷，可能是因為對自己太過自信的關係，雙子男有時候會發生粗心的狀況，像是忘記把自己的社群網站帳號登出，或是忘記把手機裡頭某些簡訊刪除，或是忘了把MSN的對話記錄刪掉，就是覺得「被發現也能混過去」，卻也因此造成翻船的可能。



▲天蠍男能同時把正牌女友和小三安置得妥妥當當。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

第4名：天蠍男

只能說是天蠍男的心機重（笑）。這是個天生心機就還滿重的星座男，天蠍男本來就很會搞神秘，他們本身不是太喜歡自己被看透或被摸清的感覺，相當重視自我隱私和神秘感的天蠍男，如果劈腿的話當然也能夠非常的淡定面對一切。

這是個會告誡小三：「妳要搞清楚妳的身份，當乖乖聽話的小三才會好好疼妳。」的星座男，他們有很強烈的大男人主義和掌控欲，有時還會耍狠嚇嚇女友，如果被女友質疑還會很冷靜地以銳利的眼神「殺」回去，「妳現在是懷疑我不愛妳嗎？」

第3名：水瓶男



水瓶男的淡定是裝傻第一名，這是個很懂得怎麼故作輕鬆的星座男，劈腿後的水瓶男還是能夠表現得像沒有發生過什麼事一樣，他們可以把小三歸類在朋友，反正水瓶男通常都有一票朋友，男男女女混雜其中，所謂把樹木藏在森林裡就是這樣。

他們的裝傻不是走天真路線，而是本身就走自由自在、好像從來沒發生過什麼特別的事一樣，看起來相當的坦蕩，就算被質問、很多水瓶男也只會笑笑，甚至於反過來承認「對呀我劈腿，妳好聰明」，可是似乎他們越認真回答，越像是假的答案，讓女友越是覺得水瓶男無聊當有趣。



▲摩羯男即使劈腿，仍然是萬年不變的一號表情。（示意圖／取自Librestock）

第2名：摩羯男

就算劈腿，摩羯男也還是那一張萬年不變的冷酷嘴臉，沒有劈腿也還是那個不會有太多變化的表情，他們本來就不怎麼多話，在正宮女友面前要保持淡定超容易，只要對著電腦或電視，他們的生活看起來似乎就是那麼樣的一成不變。

只要不是跟小三約會，摩羯男的感情可以很內斂收著，他們也不會因此有了小三就虧待正宮女友，這是個天生就有大男人主義的星座，就算劈腿也會把正宮女友照顧得很好，加上那萬年不變的一號表情，讓摩羯男就算遇到女友懷疑，還是能夠穩如泰山。

第1名：天秤男

天秤男如果冷靜起來，是十二星座男當中可說是最冷靜的一個，他們會很清楚考慮衡量自己在劈腿前和劈腿後面對女友的態度有沒有太大差別，他們是可以做到有新歡卻也不忘舊愛，也不會因為劈腿而讓自己生活有什麼改變，和正宮女友間互動還是完全一樣。

就算有任何事證被女友發現，天秤男也能夠很冷靜的使用非常合理的理由帶過去，甚至於最高竿的還能讓正牌女友和小三同席吃飯、互動熱絡卻沒有發現他劈腿的事實，只能說「淡定」和「把事情合理化」是天秤座天生的才能，善用到極限在愛情裡當然是非常恐怖的事。

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅