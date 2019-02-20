她「體重減輕」空歡喜...竟是甲狀腺出問題　8大症狀別忽略！

▲若發現自己體重減輕合併怕熱、心悸等症狀，要小心是甲狀腺出問題了。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一位33歲女性去年年初因為怕熱、心悸、體重減輕就醫，理學檢查發現有甲狀腺腫大現象，抽血檢查顯示有「甲狀腺毒症」，同時甲促素受器抗體偏高，診斷為葛瑞夫茲氏症。醫師提醒，甲狀腺毒症是很常見的內分泌疾病，常見「心悸、易流汗、食慾增加、體重減輕、失眠、手抖、月經異常、排便次數增加」等8症狀。

台北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主治醫師郭雅雯指出，不論任何原因所造成的體內甲狀腺荷爾蒙增加即稱為甲狀腺毒症，若因為甲狀腺自身產生過多的甲狀腺荷爾蒙則稱為甲狀腺功能亢進，引起甲狀腺功能亢進的原因除了葛瑞夫茲氏症外，還有毒性結節性甲狀腺腫、促甲狀腺腦垂腺腺瘤等。

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▲葛瑞夫茲氏症為一種自體免疫疾病，以女性居多。（圖／記者李佳蓉攝）

郭雅雯進一步說明，葛瑞夫茲氏症為一種自體免疫疾病，以女性居多，主要是因為甲促素受器抗體刺激甲狀腺，製造過量的荷爾蒙，繼而導致上述不適症狀，有些病患也會有葛瑞夫茲氏眼病變的發生。

甲狀腺功能亢進治療可分為口服抗甲狀腺藥物、手術以及放射性碘治療。口服抗甲狀腺藥物可以抑制甲狀腺荷爾蒙的合成，手術則是切除部分甲狀腺以減少荷爾蒙的產量，放射性碘治療會破壞部分組織，使得製造荷爾蒙的能力減少，所有的治療均有其優缺點，可與醫師討論後，再選擇適合自己的療法。

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