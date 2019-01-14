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躲起來比較好吃？專家曝「貓咪喜歡把食物叼走」關鍵原因

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點評:喵喵心海底針～
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▲躲起來比較好吃？為什麼貓咪喜歡把食物叼走呢？（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

咦？！為什麼每次把貓貓的飯飯或零食放在碗裡，貓貓卻總是把食物叼走？

難不成是怕我跟牠搶？！

就讓毛起來解說神奇的貓咪心理吧！

躲起來比較好吃？
為什麼貓咪喜歡把食物叼走呢？

▲躲起來比較好吃？為什麼貓咪喜歡把食物叼走呢？（圖／毛起來提供）

本貓只想安安靜靜地享受一隻喵的用餐時間喵～

許多貓奴們都會發現，不論是外頭餵養的浪浪還是家裡的貓主子，
大多都有把食物叼走的習慣，但貓咪為什麼總是喜歡把食物叼走呢？

這其實是貓咪天生的護食行為喔！

野外的環境是非常嚴峻的，而由於貓咪的爆發力驚人但持久力不足，
因此像是排泄或是進食這類容易出現破綻的時候，都會習慣在隱密的地方進行，
以免遭受掠食者的攻擊或是同類的搶食！

而這個習慣即使是家貓也會保留著，
造成大部分的貓咪都喜歡隱密安全的用餐環境，也比較喜歡單獨進食喔！

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《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

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