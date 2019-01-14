他腹痛難忍...竟是小腸長出「避雷針」！切20cm小腸才保命



▲4公分魚刺穿透小腸，猶如避雷針，造成腸液外漏，若是沒有馬上處理，就會變成敗血症。



生活中心／綜合報導

小腸長出一根避雷針？81歲黃姓失智老翁日前右下腹劇烈疼痛，經手術後發現「一根魚刺」穿破小腸，就像一根直立的避雷針，也因為老翁腹痛拖了3天才就醫，該處小腸化膿感染，最後切掉20公分的小腸保命，醫師表示，若是繼續拖延恐怕就會引發敗血症送命！

收治該案例的衛福部彰化醫院一般外科主任余明昌表示，老翁急診時說肚子很痛，但因為他有失智情況，說話反反覆覆，神情相當痛苦，透過X光片也看不出明顯異狀，經電腦斷層後才發現疑似有根異物刺穿小腸，而老翁家屬也不知為何會這樣，仔細詢問才發現，老翁3天前曾吃過魚，再問老翁是否誤吞魚刺，他又說沒吃魚。



▲電腦斷層箭頭所指的地方就是異物在小腸上。



余明昌說，若是外來異物刺穿小腸，會造成腸液流出，變成腹膜炎，肚子會很痛，如果沒有馬上處理，可能會演變成敗血症，有生命危險。余明昌回憶手術過程提及，打開老翁腹腔就看見小腸被一根約4公分的魚刺穿透，就像避雷針一樣，而且該處小腸已經化膿，根本無法局部修補，只好將受到感染的小腸切除20公分，之後再進行截斷處重接的吻合手術。

余明昌強調，如果異物位置是在內視鏡可取出的食道、胃、直腸等處就能直接以內視鏡取出，假如已經到了小腸，通常就可以從肛門排出，但若是產生腹痛或觀察3天後還無法排出，就得透過手術解決，否則可能會引發腹膜炎，提高敗血症的風險。

針對老翁「魚刺穿腸」的情況，余明昌指出，魚刺細小根本穿不透小腸，而該魚刺長達4公分，照理說進到嘴中不難發現，進入喉部也應該有感覺，但老翁完全不知情，應該是年紀大又失智導致「嚼食敏感度」大幅退化；所幸最後有緊急手術，該名老翁住院12天就出院了。

此外，余明昌補充，在臨床上，吞食異物的病人以精神疾病患者和受刑人最多，但老人家誤食異物通常會比較嚴重，因為各項功能都已退化，所以可能會出現誤食魚刺和雞骨頭的情況；余明昌建議，老年人吃魚，最好還是烹調大塊無魚刺的魚種，搗碎後再給老人家吃會比較安全。



▲余明昌建議，老年人最好吃搗碎過的魚比較安全。