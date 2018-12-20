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恐致死！人類的「4居家良藥」竟是貓咪的毒藥...小護士上榜

毛起來 MaoUp 毛起來 MaoUp

點評:這樣藥品對人類好並不代表就不會對貓咪造成傷害！
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▲人類的居家4良藥竟是貓咪的毒藥？（圖／毛起來提供）

文、圖／毛起來 MaoUp

綠油精～綠油精～大家愛用綠油精～♪
肚子脹氣、燙傷、頭痛等等日常生活的大小毛病，
總是拜這些居家藥品而舒緩不少
但是你知道嗎？這些居家藥品卻有讓貓咪致死的危險性喔！

▲貓咪。（圖／翻攝自Flickr／Adrian Midgley）
圖片來源：Adrian Midgley
  
【臭臭惹貓厭】貓咪討厭的味道大集合一文中，
我們介紹了貓咪討厭的味道，其實是一種自我保護機制！

其中的樟腦更是危險，
樟腦已有確診病例會引發急性樟腦油中毒，導致貓咪死亡。
 （詳情請見：〈病例報告：貓之急性樟腦油中毒〉）

請避免讓貓咪接觸到含樟腦成分的藥品，
包括：小護士、綠油精、白花油、萬金油、撒隆巴斯等等。

這些居家外塗藥品都請避免讓貓咪接觸到，
就算塗抹在自己身上，也要記得把手徹底洗乾淨，
避免貓咪舔拭貓奴塗抹的部位，無法代謝、造成毒性累積。
 
▼即使貓咪因為太愛你而老是「作業妨礙」，也別使用這些藥品來「驅貓」！

▲貓咪。（圖／翻攝自Flickr／Travis Nicholson）
圖片來源：Travis Nicholson

貓咪必須遠離的「居家藥品」！

1.綠油精

▲人類的居家4良藥竟是貓咪的毒藥？（圖／毛起來提供）

肚子脹氣或頭痛等都會塗抹的綠油精，
貓奴們在塗抹後請務必把手徹底洗淨，避免貓咪誤舔，吞入有毒成分無法代謝。

2.小護士

▲人類的居家4良藥竟是貓咪的毒藥？（圖／毛起來提供）

燙傷、刀傷時就抹一下，
但其中卻也含有樟腦油成分？！
貓咪脆弱的耳朵容易受傷，
但也千萬不要塗抹小護士在貓咪身上，
各種對貓咪可能造成的風險都應極力避免！

3.白花油

▲人類的居家4良藥竟是貓咪的毒藥？（圖／毛起來提供）

白花油成分包含：
樟腦、冬青油、桉葉油、薰衣草油和薄荷油等。

雖然對人類有止痛、殺菌、止癢、驅蟲及安神等功效，
但對貓咪而言可不是良藥！
 絕對必須避免讓貓咪接觸到！

4.萬金油

▲人類的居家4良藥竟是貓咪的毒藥？（圖／毛起來提供）

萬金油也是常見的居家藥品，
成分包含：樟腦、凡士林、薄荷油、丁香油等。
雖有止癢、治療頭痛鼻塞等常見毛病，
但請貓奴們在塗抹完後，務必將雙手徹底清潔啊！

▲貓咪。（圖／翻攝自Flickr／Sarah and Jason）
圖片來源：Sarah and Jason
 
樟腦成分對貓咪具有損害肝臟的危險，
雖然大部分的貓咪討厭這些味道，會自行遠離，
但不怕一萬，只怕萬一，
除了避免使用在貓咪身上外，
請貓奴們將這些藥品收好，使用後也務必將雙手清潔乾淨，
 以免發生難以挽回的悲劇。

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