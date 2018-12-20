恐致死！人類的「4居家良藥」竟是貓咪的毒藥...小護士上榜

點評: 這樣藥品對人類好並不代表就不會對貓咪造成傷害！

文、圖／毛起來 MaoUp

綠油精～綠油精～大家愛用綠油精～♪

肚子脹氣、燙傷、頭痛等等日常生活的大小毛病，

總是拜這些居家藥品而舒緩不少

但是你知道嗎？這些居家藥品卻有讓貓咪致死的危險性喔！



圖片來源：Adrian Midgley



在【臭臭惹貓厭】貓咪討厭的味道大集合一文中，

我們介紹了貓咪討厭的味道，其實是一種自我保護機制！

其中的樟腦更是危險，

樟腦已有確診病例會引發急性樟腦油中毒，導致貓咪死亡。

（詳情請見：〈病例報告：貓之急性樟腦油中毒〉）

請避免讓貓咪接觸到含樟腦成分的藥品，

包括：小護士、綠油精、白花油、萬金油、撒隆巴斯等等。

這些居家外塗藥品都請避免讓貓咪接觸到，

就算塗抹在自己身上，也要記得把手徹底洗乾淨，

避免貓咪舔拭貓奴塗抹的部位，無法代謝、造成毒性累積。



▼即使貓咪因為太愛你而老是「作業妨礙」，也別使用這些藥品來「驅貓」！



圖片來源：Travis Nicholson

貓咪必須遠離的「居家藥品」！

1.綠油精

肚子脹氣或頭痛等都會塗抹的綠油精，

貓奴們在塗抹後請務必把手徹底洗淨，避免貓咪誤舔，吞入有毒成分無法代謝。

2.小護士

燙傷、刀傷時就抹一下，

但其中卻也含有樟腦油成分？！

貓咪脆弱的耳朵容易受傷，

但也千萬不要塗抹小護士在貓咪身上，

各種對貓咪可能造成的風險都應極力避免！

3.白花油

白花油成分包含：

樟腦、冬青油、桉葉油、薰衣草油和薄荷油等。

雖然對人類有止痛、殺菌、止癢、驅蟲及安神等功效，

但對貓咪而言可不是良藥！

絕對必須避免讓貓咪接觸到！

4.萬金油

萬金油也是常見的居家藥品，

成分包含：樟腦、凡士林、薄荷油、丁香油等。

雖有止癢、治療頭痛鼻塞等常見毛病，

但請貓奴們在塗抹完後，務必將雙手徹底清潔啊！



圖片來源：Sarah and Jason



樟腦成分對貓咪具有損害肝臟的危險，

雖然大部分的貓咪討厭這些味道，會自行遠離，

但不怕一萬，只怕萬一，

除了避免使用在貓咪身上外，

請貓奴們將這些藥品收好，使用後也務必將雙手清潔乾淨，

以免發生難以挽回的悲劇。

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