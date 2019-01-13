沒妳會死！男生出現「8跡象」愛到入骨...網害羞：第3個好甜



▲男生比較不會說甜言蜜語，都會用行動證明對妳的愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

別再說他愛妳不夠多了啦！其實從一個人在感情中的行為就可以看出他的「愛」到底有多少，就算不把「我愛你」掛在嘴邊，他的行動就能說明一切。對此，國外網站《Power of Positivity》就整理出他愛妳愛到不怕死會有的8個行為，假如對方一點都不害怕在妳面前展現弱點，那就代表他很信任妳，可以放心做自己，而且暴露自己的缺點也能讓感情變的越來越好。

男人真的愛妳會有這8種表現：

1.他關心妳身邊的所有人

一個真正愛妳的男人會一樣珍惜妳的家人，絕對不會和妳朋友或是家人之間發生問題。因為他知道，妳身旁的人對妳來說很重要，而且他也不會因為和他們相處而感到尷尬，更不會因為妳身旁的人而跟妳吵架，害妳陷入困境。

根據《Journal of Marriage and Family》研究指出，一對「健康」的夫妻都懂得適時分開，而且也不會要求對方一定要每分每秒待在身邊；假如妳今天想要跟朋友或是家人聚會，他如果真的愛妳、尊重妳，就不會阻礙妳。

2.他為妳的成就感到驕傲

對他來說，妳的成功就是他的成功，他會為妳取得的成就感到高興和自豪，更重要的是，他並不會把妳當成競爭對手，更不會嫉妒妳。換個角度想，如果今天妳和他的成功沒有直接的關係，他也不會把妳排除在外，而且他知道「因為妳才增加了生命的價值」，妳也是他不斷推動自己向前進的動力。



▲就算他事業成功，他也不會忽略妳，因為他知道妳才是他前進的最大動力。



3.他不害怕在妳面前展現脆弱

有些人認為在他人面前「展現弱點」是一種脆弱的表現，而且就算受傷了也不能掉一滴眼淚。但《Power of Positivity》認為，如果妳擁有一個不怕展示自己弱點的伴侶，那恭喜妳，因為他真的很愛妳，他一點都不怕在妳面前露出恐懼或擔憂，代表他真的很信任你，他知道「在妳的面前，可以誠實做自己」。

也許妳會覺得「展現缺點」會讓自己尷尬，但臨床心理學家Lisa Firestone表示，互相暴露自己缺點的夫妻感情會更親密。

4.他願意為妳犧牲一切

一個真正愛妳的人會走出他的舒適圈，並把妳的需求看的比自己還要重要，他追求的只有一個，就是讓妳開心；假如妳換了工作需要搬家，他就會跟隨妳的腳步，就算他討厭逛街，他還是會陪著妳逛到腳痠。

在感情中，「犧牲」是難免的，而犧牲也是一種真正愛上的表現，如果一對夫妻／情侶都願意為彼此犧牲，那麼兩人的感情就越能經得起時間的考驗。



▲他願意為妳犧牲一切，也願意陪妳闖遍天涯海角。



5.他可以為妳而戰，也可以跟妳拼了

他如果真的愛妳，就會保護妳，讓妳在身體和情緒方面都能擁有安全感；但是，他會保護妳並不代表應該要忍妳，他也有情緒，所以他也會跟妳吵架找出問題，以免失去妳。

情愛專家Joseph Grenny指出，夫妻／情侶若是不吵架就等於是在逃避問題，不幸的是，大多數夫妻／情侶最後都會因為溝通不良而分手；雖然吵架的過程可能會有許多難聽話，但是透過吵架也能表現出親密感和信任感。

6.他重視妳說過的每一句話

當妳難過時，他會當一個好聽眾，當妳開心時，他會陪妳一起瘋，當妳生日時，他會精挑系選送給妳一個驚喜，對待妳，他一點都不隨便。妳要知道，如果他真的愛妳，他就會給妳所有的關心，不會故意傷害妳，而且只要他給了妳承諾，他就會實現，絕對不會食言。



▲當妳難過時，他會是忠誠的聽眾，而且只要是對妳說過的話，他就一定不會食言。



7.他和妳之間會有一種親密感

一般來說，男生比較不會把甜言蜜語掛在嘴邊，他們會用行動證明一切；根據《Journal of Marriage and Family》一項研究發現，一個真正愛伴侶的男生會主動與對方擁有一段親密的時光。該研究也提及，處於愉快關係中的夫妻／情侶往往會比較親密，除了床上活動之外，他們也會想要一起做其他事情。

8.他認為妳是全世界最美麗的女人

妳可以仔細想想，當妳卸妝之後，他是否依然不離不棄？當妳因為吃太多而變胖，他是否曾經罵妳胖？如果，他真的愛妳，那麼不管妳是醜還是美，他都愛，因為妳就是他生命中最漂亮的女人。雖然他可能偶爾還是會偷看美女，但他絕對不會在妳面前這麼做，而且他知道如何稱讚妳。

作家Steve Goodier在《Prescription for Peace》書中表示，會互相稱讚的夫妻／情侶會表現出積極的肯定和欣賞，能讓感情變的越來越好。



▲夫妻、情侶若是懂得互相分享，感情就會越來越好。