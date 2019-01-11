不愛了也不提分手！　「5大星座」只會冷戰...獅子超怕丟臉

點評: 不愛了也不提分手蠻欠扁的XD



▲有些人明明不愛了，卻也不會主動提分手，只會用冷戰面對。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

伴侶最近對待你的態度總是很冷漠嗎？那你要注意了，因為「冷漠」可能會是他給你的分手預兆！對此，大陸網站《新浪看点》就列出5個不會主動提分手、不愛了就冷戰的5大星座，原來雙子座不愛了就會展現出冷淡的態度讓對方受不了，而獅子座因為太愛面子，所以絕對不會把分手掛在嘴邊！

不會主動提分手卻會搞冷戰的5大星座：

第5名：獅子座

獅子座把「自尊」看的很重要，若是和另一半吵架，那麼不管是誰對誰錯，低下頭的必須是對方，如果對方卻還死不先認錯，獅子座就會開始和伴侶冷戰，會僵持很久，而且他們的心裡也早就想好要分手，可是他們不會主動說出口，因為他們認為這樣才能保住自己的面子。



▲獅子座很愛面子，所以絕對不會讓自己主動提分手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



第4名：摩羯座

只要真的愛了，摩羯座就會付出自己所有的一切，把愛通通給了對方，但是如果這段感情破碎了，對方也讓摩羯座感到失望，那麼摩羯座就死也不會回頭了。

就算摩羯座的人嘴裡不說分手，他們也會表現出冷冰冰的態度，所以你如果發現最近和摩羯座伴侶相處起來的感覺很怪時，不如就先主動放手吧！

第3名：天蠍座

天蠍座對感情超級專一，而且他們對另一半既專情又用心，天蠍座對於伴侶的付出經常會讓旁人羨慕。但是，天蠍座的缺點來了，他們真的不太會處理感情中的吵架問題，而且更不會把分手掛在嘴邊，分手後，天蠍座更不可能會吃回頭草。



▲天蠍座不擅長處理吵架問題，分手後也不會再回頭。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



第2名：水瓶座

不管在什麼時候，水瓶座都是一個特別的存在，他們喜歡沉浸在自己創造出來的小世界中。在感情中，如果他們發現自己和另一半產生矛盾，他們就會展開無限期的冷戰，而且水瓶座也不會直接提分手，他們會選擇默默地離開對方。

第1名：雙子座

如果你和雙子座伴侶吵架，那你就會發現，雙子座在吵架後都不會理對方，他們會默默地獨自思考，他們不喜歡被別人干涉想法。一旦雙子座真的不愛了，他們就不會主動找對方，但是很矛盾，因為他們也不會當提出分手的那個人，到最後，雙子座就會越來越冷淡，對方就會受不了而提出分手。



▲冷戰到最後，對方會因為受不了雙子座的冷漠而主動提出分手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）