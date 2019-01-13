清醒一點！男生出現「9行為」只想玩玩...他只會叫妳寶貝？



▲雖然有些行為在一開始能抓住女生的心，但這並不代表就會在一起很久。（圖／取自免費圖庫PEXELS，下同）



生活中心／綜合報導

女孩們清醒點！就有一項研究發現，39％男生在看到女生後的第一個月就會承認愛對方，但是這並不代表兩人的關係就會變的更強大。對此，國外網站《Bright Side》就列出男生只想在感情中玩玩的9個超NG行為，只會叫寶貝和火速見父母都上榜，雖然這些行為能在一開始抓住女生的心，但卻不一定代表有未來！

男生的9種超NG行為：

1.剛認識就想進入下一步

心理學家認為，戀愛中的人應該要在第一次約會後約2個月正式公開兩人的關係，而根據人們個性不同，時間就會有所不同，無論如何，在兩人交往的這段時間內，就可以了解彼此的個性。

也就是說，如果對方才剛跟妳認識，就想要馬上跟妳更進一步，那就代表他根本就只是想要玩玩，對妳也沒有什麼興趣，這種感情不可能走的太長久。

2.只會叫你寶貝／親愛的

研究指出，「情侶／夫妻」間擁有一個甜蜜的綽號能讓兩人關係變的更強大。如果妳在第一次和對方約會後，他就叫妳寶貝或是親愛的，而不是妳的名字，那妳就要小心了，因為這表示對方可能想讓妳失去個性，並且變成他花名冊上的其中一個女孩。



▲如果他從來不叫妳名字，只會叫妳寶貝，就表示他可能還有很多寶貝，只是妳不知道。



3.火速規劃未來

如果妳的曖昧對象一開始就要帶妳去見父母，並告訴妳對未來的計劃，也請妳千萬不要高興的太早，因為對方的這種行為可能只是想要讓妳對他卸下心房，並留下深刻的印象。

4.立馬同居

明明才剛約會沒幾次，對方就說「想要同居」嗎？如果對方急於做出這些要求，那請妳一定要搞懂為什麼他要這樣做，也許他只是為了想要一段關係而需要一段關係，他根本就不在乎妳的感受和想法。



▲才剛在一起沒多久他就說要同居，就代表他根本不尊重妳的想法。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



5.很會吃醋／嫉妒

心理學家認為，「不信任感」和「充滿嫉妒」的關係會讓兩人相處的很不愉快，而且很多時候在感情中，嫉妒最終可能會變成虐待。

6.他無時無刻都要見妳

也許妳會覺得，他把所有的時間和注意力都放在妳身上，這是一件很好的事情，但是心理學家卻不這麼認為。心理學家表示，在一段關係剛開始的時候，若是「過度頻繁見面」可能會嚴重損害感情的發展，而且女生也不應該為了伴侶而放棄自己的朋友和家人；如果妳已經養成把全部時間都給另一半的壞習慣，那對方在未來可能會限制妳和家人、朋友的相處時間。



▲太過頻繁見面可能會嚴重影響感情的發展。



7.狂打電話

假如妳男友老是在妳不方便的時候硬要打電話給妳，或是要求妳在公司外見面，那就代表他的行為太過極端了，而且他一點都不尊重妳。此外，這種不尊重的行為會隨著時間的推移而越變越嚴重，兩人之間也會因此常常吵架。

8.在一起沒多久就說要出去玩

沒錯，「旅行」的確能讓你從不同角度了解伴侶，但是如果對方真的想要隱藏自己的黑暗面，他可以偽裝。假如妳認為兩人一起旅行很浪漫，那妳最好先停止這些想法，畢竟，才剛在一起就旅行很有可能是危險的，因為妳對他的了解根本就還不夠。



▲才剛在一起最好別馬上一起去旅行，因為妳對他的了解根本就還不夠。



9.沒禮貌

一個會保護、關心另一半的男人值得讓人尊重，但是如果過了頭，反而會造成反效果。假如妳發現，對方會在公共場合對妳發脾氣、對服務生很無禮或是出現一些奧客的行為，那麼這種男人真的不要也罷。

在對方的眼中，他可能會覺得自己這些行為很帥，可以給妳留下好印象，但事實上，他未來可能還會用這種無禮的方式對待妳。