你中哪些？傷害大腦「7壞習慣」曝...網哭：第2個每天都這樣

點評: 小編每天都有睡不夠的港覺QQ



▲某些生活習慣會在無形中傷害大腦，造成無法補救的後果。（圖／記者李佳蓉攝）



生活中心／綜合報導

你知道嗎？你的某些生活方式可能會偷偷威脅著大腦的健康，甚至還有可能會造成大腦萎縮，提高罹患癡呆症的機率。對此，國外網站《HEALTH&HUMAN》就列出7個會傷害大腦的壞習慣，其中睡眠不足、不吃早餐或是壓力太大都是關鍵原因，如果你不想要大腦變爛，那你最好要改掉這些壞習慣！

7個會傷害大腦的壞習慣：

1.不吃早餐

相信大家都知道「早餐是一天當中最重要的一餐」，如果你不吃早餐，可能就會導致低血糖，進而對大腦造成傷害，而且大腦會比人體其他器官使用更多能量，大概每天都會用掉葡萄糖能量20％。



▲不吃早餐會引起低血糖，進而影響大腦的健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.睡眠不足

假如你昨晚沒睡飽，隔天就會變的更加遲鈍和健忘，由於「睡眠不足」會剝奪神經元正常運作的能力，嚴重可能會影響你的工作和人際關係；更重要的是，你的感官和反應會變的很遲鈍，會容易讓你發生危險的事故。

長期下來，這些因為睡眠不足而導致的後果就會「永久化」，所以《HEALTH&HUMAN》建議，下次當你因為工作忙而無法獲得充足睡眠的時候，一定也要花一點時間睡個覺，這樣隔天你工作才會更有效率。

3.暴飲暴食

國外有研究發現，「肥胖」和「癡呆」之間有關聯，雖然目前原因尚不清楚，但該研究人員認為，如果你吃的食物沒有營養就會導致肥胖，因為身體無法獲得足夠的維生素和礦物質，所以就會讓你對食物有更多渴望，害你暴飲暴食，可是你卻還是吃不飽。



▲身體若是無法獲得足夠的養分，就會讓你對食物有更多渴望。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



4.抽菸

「抽菸」會明顯傷害大腦中的細胞膜和神經的活力，還會讓皮質變薄。所以，如果你有抽菸的習慣，最好趕快戒了，否則可能會繼續傷害大腦的健康，而且戒菸能讓變薄的皮質慢慢恢復厚度。

5.缺乏水分

人體由70％的水組成，因此水對於人體的每個系統來說十分重要，包括：腦功能，就有研究認為，即使只有2個小時沒有喝水的劇烈運動也會導致認知能力下降。《HEALTH&HUMAN》建議，你不一定要強迫自己每天一定要喝多少水，但要注意是否會「口渴」，因為口渴就是身體需要水分的指標，所以要記得多喝水，這樣才能保持體內水分的穩定，大腦也會正常運作。



▲口渴是人體缺水的重要指標，所以平常就要養成多喝水的好習慣。（圖／取字免費圖庫Pixabay，下同）



6.吃太多糖分

事實上，身體和大腦都需要一點糖才有辦法發揮功用，但是如果攝取糖過了頭，那麼不管是身體細胞或是腦細胞，都會處於慢性發炎的狀態。

此外，身體攝取過多糖分也會影響吸收食物營養素的能力，甚至害大腦失去認知能力所需要的物質，因此你罹患癡呆症的風險會變越高，而管理記憶的海馬迴也會逐漸變小。

7.壓力太大

「壓力」不僅會對大腦造成傷害，也會對全身產生負面影響。當你的生活充滿壓力時，「皮質醇」就會在大腦中積聚並導致持久的傷害。

除了殺死腦細胞之外，皮質醇也會導致大腦萎縮。當大腦萎縮效應攻擊到前額葉皮層時，人的學習和記憶能力就會受到影響，所以《HEALTH&HUMAN》認為，假如你總是覺得壓力很大，就應該要找到一種放鬆的方法釋放壓力。



▲皮質醇過多可能會導致大腦萎縮、殺死腦細胞。