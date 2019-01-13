睡很飽還狂打哈欠？營養師獨授「起床2妙招」趕走瞌睡蟲～

點評: 有時候明明睡很飽...卻還是狂打哈欠><



▲上班很累、晚上卻很難睡嗎？可能是自律神經失衡了！（示意圖／記者李佳蓉攝）



文／營養師許睿涵

白天上班總覺得好累，晚上卻怎麼都無法入睡？！

可能是交感神經太「鴨霸」，讓我們交感和副交感自律神經失衡了！

今天營養師許睿涵，就教你早上起床簡單兩步驟，提振副交感神經，幫助自律神經找回平衡！

步驟一：起床先喝一杯水

早上起床後，可以先起身喝杯溫開水，藉由水分喚醒我們的腸胃，幫助腸胃蠕動。

※小提醒：喝完水不要馬上躺下，這樣容易有逆流的問題喔～



▲喝水能喚醒身體，幫助腸胃蠕動。（示意圖／記者曹悅華攝）



步驟二：伸展腹直肌

1.在床邊坐下，挺直身體

2.將已折好的毯子緊靠屁股後躺下 （毯子高度不用太高，以免腰部不舒服）

3.這時會感受到腹部的肌肉（腹直肌）被伸展開來

4.可將雙手伸直舉高至頭部，幫助深度延展腹部肌肉（若無法將雙手伸直舉高至頭部者，可將手放胸前替代，避免過度伸展受傷）

5.深呼吸5分鐘



▲起床後伸展一下腹直肌，這樣就能讓身體放鬆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



現代人身體多數都處於緊繃狀態，透過腹部肌肉的伸展，可達到兩個效果：

（一）協助平時較往前彎曲的胸腔，做一個良好的擴張，強迫打開胸腔、配合深呼吸讓身體得到足夠的氧氣、提振精神。

（二）這個動作也輕微按摩了我們的腸胃道，刺激副交感神經，幫助我們放鬆。所以這個動作不僅適合早上起床做，晚上睡前做也可有幫助入睡的效果。



▲睡前伸展腹部肌肉也能幫助入眠。（圖／記者謝婷婷攝）

本文經「吃．營養．許睿涵營養師」授權提供，現有經營：粉絲團。