ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

睡很飽還狂打哈欠？營養師獨授「起床2妙招」趕走瞌睡蟲～

點評:有時候明明睡很飽...卻還是狂打哈欠><
ETtoday健康雲

▲▼疲累,疲倦,打哈欠。（示意圖／記者李佳蓉攝）
▲上班很累、晚上卻很難睡嗎？可能是自律神經失衡了！（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／營養師許睿涵

白天上班總覺得好累，晚上卻怎麼都無法入睡？！
可能是交感神經太「鴨霸」，讓我們交感和副交感自律神經失衡了！
今天營養師許睿涵，就教你早上起床簡單兩步驟，提振副交感神經，幫助自律神經找回平衡！

步驟一：起床先喝一杯水

早上起床後，可以先起身喝杯溫開水，藉由水分喚醒我們的腸胃，幫助腸胃蠕動。

※小提醒：喝完水不要馬上躺下，這樣容易有逆流的問題喔～

▲喝水。（圖／記者曹悅華攝）
▲喝水能喚醒身體，幫助腸胃蠕動。（示意圖／記者曹悅華攝）

步驟二：伸展腹直肌

1.在床邊坐下，挺直身體

2.將已折好的毯子緊靠屁股後躺下 （毯子高度不用太高，以免腰部不舒服）

3.這時會感受到腹部的肌肉（腹直肌）被伸展開來

4.可將雙手伸直舉高至頭部，幫助深度延展腹部肌肉（若無法將雙手伸直舉高至頭部者，可將手放胸前替代，避免過度伸展受傷）

5.深呼吸5分鐘

▲▼女孩,起床,清醒,早晨,伸展。（圖／翻攝自pixabay）
▲起床後伸展一下腹直肌，這樣就能讓身體放鬆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現代人身體多數都處於緊繃狀態，透過腹部肌肉的伸展，可達到兩個效果：

（一）協助平時較往前彎曲的胸腔，做一個良好的擴張，強迫打開胸腔、配合深呼吸讓身體得到足夠的氧氣、提振精神。

（二）這個動作也輕微按摩了我們的腸胃道，刺激副交感神經，幫助我們放鬆。所以這個動作不僅適合早上起床做，晚上睡前做也可有幫助入睡的效果。

▲經痛,月經,睡覺,MC,失眠,外漏,生理期。（圖／記者謝婷婷攝）
▲睡前伸展腹部肌肉也能幫助入眠。（圖／記者謝婷婷攝）

本文經「吃．營養．許睿涵營養師」授權提供，現有經營：粉絲團

關鍵字： 打哈欠 起床 疲倦 睡眠 伸展 睡眠 助眠 腸胃健康 營養師許睿涵 生活寶典 健康百科
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高血壓剋星！營養師曝「5大食物」降血壓...黑巧克力竟上榜

不會分手！睡前和伴侶做「10件事」超甜蜜...你們做到幾個？

快50歲還是辣！翹臀珍自曝「減肥秘訣」：每天聞這水果味道

容易便祕、消化不良？營養師獨授「腹部按摩法」...只需2分鐘

心好累！感情出現「8跡象」快分手...網哭：第1個回不去了

2號＝超可靠！你第一眼看見哪個三角形？一張圖曝「真實個性」

不會找小三！男生有「5跡象」＝一輩子只愛妳...他有做到嗎？

半年內瘦19公斤！他遵循「減肥3大原則」....每天喝5杯綠茶

換個口味吧！早上改喝抹茶拿鐵有「5大好處」...比咖啡健康

讓你超好睡！中醫獨授「2安神茶飲」...失眠別吃安眠藥了

讀者迴響

回到最上面