讓你一躺下就睡！營養師激推「好眠5妙招」...安眠藥能丟了



▲躺在床上翻來翻去就是睡不著嗎？試試以下5個方法吧！（圖／達志／示意圖）



生活中心／綜合報導

你會很常睡不著嗎？明明一整天上班很累了，但是回到家後躺在床上卻一點睡意也沒有，越想著要趕快睡覺就越睡不著。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家5個好眠妙招，讓你能夠一夜好眠到天亮！

睡覺，不僅能讓精神變的更好，也能維持身體的健康。Hill解釋，若是你長期睡不好可能會影響體重、胰島素、皮質醇和生長激素，而且睡眠不足和脂肪增加、體重增加以及肥胖都有關係。

5個好眠絕竅：

1.放手吧！

Hill表示，自己遇到的病患，包括自己，常常都會因為「想太多」而導致睡眠問題。仔細想想，你睡前是否都會使用社交媒體、電腦或是其他電子產品呢？這些可能就是害你失眠的凶手。

此外，Hill說，如果你的腦海中總是想著「我今天又要睡不好了」，那麼你整晚的睡眠就會發生更多問題；因此Hill建議，如果你是因為想太多而失眠，不妨試著在睡前寫個日記，整理一下自己的思緒，睡前就別再使用電子產品，或是透過冥想或是一些伸展動作放鬆身體。



▲睡前滑手機反而會讓你越滑越睡不著。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



2.精油

精油不但聞起來香香的，也能讓你一夜好眠。Hill表示，自己最喜歡的是薰衣草味道的精油，因為薰衣草能讓她感到平靜和放鬆；她建議，可以將薰衣草精油和乳液混在一起，接著塗抹在手臂、頸部或是胸前，這樣你就能聞著薰衣草香入睡；此外，Hill也會在枕頭上噴灑一些玫瑰水，或是使用芳香擴散器，她認為這些都是讓她睡的好的關鍵。

3.補充鎂

「鎂」可能會受到壓力、生活環境以及消化問題影響，而且如果你又是運動員、流汗流很多，體內的鎂就會變的更少；假如你經常有頭痛或是睡眠問題，那你就更應該要攝取鎂。

Hill說，如果她昨天睡不好，她隔天就會喝一些「鎂粉沖泡飲品」，但是她也提醒大家，若是真的不確定自己適不適合攝取鎂，可以諮詢醫生，而且也要記得，千萬別為了想睡的好就狂補充鎂，因為補過頭反而會讓身體不舒服。



▲如果你很常睡不著，可以根據醫師建議攝取一些鎂。（圖／記者曹悅華攝）



4.吃的好

如果你一整天都有注意自己的血糖，平衡飲食中的纖維、蔬菜、蛋白質、健康脂肪以及碳水化合物，那麼你晚上一定會更好睡。Hill表示，晚上吃點碳水化合物，就能夠增加體內的血清素和褪黑激素的水平，能讓你睡的更好，或是睡前喝一點薑黃牛奶也能由內而外溫暖你。

5.讓身體動起來

每天運動就是身體健康的重要關鍵，尤其是在幫助入睡時！如果你不能去健身房也不用擔心，你可以每天吃飽後就出去散步，或是在家做瑜珈放鬆身體，但要記得睡前30分鐘就應該要停止所有運動。

此外，Hill也建議，像是室內溫度低、睡衣要挑選柔軟材質、喝溫熱的洋甘菊茶以及洗個熱水澡都是讓睡眠變更好的方法。



▲睡前可以做些瑜珈和伸展動作放鬆身體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



那每天到底要睡多久才夠呢？Hill建議，有研究顯示每晚應該睡7～9小時，而她認為每天只要睡8小時就夠了，通常只有在秋天和冬天，她才會一次睡滿9小時。



▲Hill認為一天只要睡8小時就夠了，但是秋天和冬天可以多睡一點。（圖／記者謝婷婷攝）