呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？

文、圖／毛起來 MaoUp

陪伴貓主子長大是貓奴的幸福時光，可是為什麼主子的 體積 也一天天長大了？

明明年齡、餵食量差不多，我家的貓主子卻總是 比別人大一號？

當心了！快來看看你家主子是不是 天生容易發胖的貓咪！

●優雅不愛動－波斯貓

波斯貓天生優雅，喜歡長時間窩著不動或睡覺，運動量低熱量不易消耗。

加上波斯貓有美麗柔順的長毛覆蓋，如果長肉也不容易察覺。

直到再也抱不起來時…就變成胖波斯貓啦！

●肥胖基因－米克斯貓

米克斯貓細分很多品種（延伸閱讀：【喵喵小百科】米克斯貓貓名稱大解析！）

個性親人、調皮、愛撒嬌，而且通常食量不小。

網路上有名的胖貓咪中不難發現米克斯的蹤影，請飼主適量餵食以免過胖喔！

●天生圓滾－曼島貓

曼島貓又稱作無尾貓或短尾貓，身體與臉型天生比其他品種更圓潤一些。

但由於短尾導致脊椎較短，更容易發生關節上疾病。

建議飼主確實控制體重，以免成為曼島貓沉重的負擔喔！

●健碩的胖－英國短毛貓

英國短毛貓跟曼島貓一樣，天生圓潤、體型較大並擁有健康強壯的體魄。

結紮或中年後體重容易上升，雖然身軀肥胖卻能夠靈活運動，飼主千萬別因此安心了！

維持均勻的體態才是對貓咪最好的選擇喔！

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