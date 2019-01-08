不會分手！睡前和伴侶做「10件事」超甜蜜...你們做到幾個？



▲睡前和另一半一起回憶過去發生的所有「第一次」，能讓感情變更甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

你和伴侶在睡覺前都會做什麼事情呢？各滑各的手機嗎？《Independent.Ie》就進行一項調查，結果發現，每5對夫妻中就有4對認為Facebook是分手的主要原因，這是因為人們花在網路上比相處溝通的時間還要多。對此，國外網站《Bright Side》就列出睡前做會讓兩人感情變更好的10件事，今天晚上就跟另一半一起重溫彼此的「第一次」吧！

和伴侶在睡前做這10件事，感情會更甜蜜：

1.一起煮飯or一起吃飯

兩人一起煮飯擁有公平、回憶和彼此學習等好處，當你們一起做飯時，你可以跟他分享你的下廚技巧，或是和他討論最喜歡吃的菜餚，更重要的是，這頓飯是你們一起做的，並不是只有一個人付出。

一起煮完飯之後，你們也可以一起吃飯，這樣不僅能讓兩人的關係變的更親密，心情也會變的更好；在共享晚餐的過程，你可以和他聊聊天，感受兩人之間的連結，或是分享自己一整天發生的事情。



▲兩人一起吃飯可以聊聊今天經歷的所有事情。



2.聊聊當天的美好時刻

想要晚上睡的好、和伴侶關係親密的第一個步驟就是「避免壓力或焦慮引發的談話」，如果你在睡前和伴侶為了某事吵架，你可能會出現心跳加速或是緊張情緒。就算你真的一整天都過的不太好，但總會有一件小事是讓你開心的吧？你可以好好地和伴侶聊一下。

假如你願意在睡前和伴侶分享一件簡單的好事，你也能讓自己的情緒變更好，而且透過聊天分享，你也可以更加了解彼此。

3.凝視對方的眼睛

「看著對方的眼睛」是一種既強大又簡單的表達情感方法，在凝視的過程中，你可以感受到伴侶的愛，以及一種你看不見的能量連結；透過看著彼此2分鐘，能夠打破相處時的障礙，讓兩人的心變的更團結，而且你們也會比較放鬆，更能了解對方眼中的情緒。



▲看著彼此的眼睛2分鐘，就能更懂對方眼睛中的情緒。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



4.一起記住「第一次」

在你們一起睡覺之前，請你們都要好好記住兩個人第一次見面的感覺，你們可以分享彼此的第一印象，並告訴對方自己的感受，或是回憶兩人第一次約會、親吻和擁抱，這些回憶都有助於重溫兩人的浪漫時刻。

此外，兩人一起「回憶」也能讓關係變的更團結，讓你們搭上時光機回到過去最愉快的時刻，也能幫助你們用更積極的方式讓兩人關係變的更強大。

5.互相按摩

根據一項研究指出，定期幫彼此按摩的夫婦對關係感到更加滿意，而且還可以改善雙方的健康狀況並減輕壓力；你可以每周至少2次幫另一半按摩15分鐘。



▲互相按摩能改善健康狀況、減輕壓力。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



6.一起跳舞

跳舞時，你可以完全發揮你的「認知功能」，更重要的是，當你和伴侶一起跳舞，你們就可以邊玩邊活動身體；就算一整天上班你們都很累，但只要花費幾分鐘跳個舞就能讓感情變更好。「一起跳舞」對兩人感情擁有許多好處，能讓你們互相關心、支持和跟隨。

7.為伴侶唱首歌

睡覺前為伴侶唱首歌是一種很好的「心靈結合」方式，而且唱歌也具有積極的心理影響，能夠讓你們之間充滿幸福感。在唱歌的同時，你會釋放能量，改善情緒，讓你感覺更快樂；透過唱歌，你們也能擁有近距離接觸，而且還能提高你的自信心。



▲唱歌不僅能讓你提高自信心，也可以讓你們的距離拉的更近。



8.一起看書／雜誌

在你們一起閱讀時，不僅可以獲取新資訊，也能讓你們進行討論，你們會一起學習、一起變聰明以及分享相同的興趣；透過閱讀，你也更能了解另一半的個性，並讓兩人關係變的更強大，此外，閱讀也能讓你更有吸引力。

9.表達對彼此的感謝

一項研究指出，「感恩」不只是一種行為，也是一種充滿欣賞、情感、慷慨和善良的方式，你可以利用不同的辦法表達感恩。

在你們準備入睡之前，你可以透過「行動」向伴侶表達你的感謝，像是：為他在浴缸裡放滿熱水、泡一杯熱茶等等，這些行為都能讓兩人的關係變更好。



▲為他泡杯茶、按摩等等，都是一種感謝他付出的表現。



10.一起上床睡覺

如果你們兩人的就寢時間都不一樣，可能就會有更多衝突、相處時間變少或是性行為頻率變更低的問題，因為睡覺時間不同會讓你們失去親密關係，甚至還會導致分手。

這就是為什麼兩人應該要在同一時間睡覺的原因，你們不僅能維持感情的溫暖，也能預防糟糕的熬夜習慣，兩人相處的時間多了，關係就會變的更甜蜜。