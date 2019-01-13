工作好累！營養師激推「5飲食絕竅」超抒壓...咖啡先別喝啦

點評: 壓力很大的人必看～～



▲一成不變的工作讓你心很累嗎？那你就可以從飲食下手釋放壓力。（圖／取自免費圖庫Negativespace）



生活中心／綜合報導

工作讓你心很累嗎？每天都做一成不變的事情，也找不到新的方向，更別說是擁有成就感。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家職業倦怠的5大飲食建議，如果你已經患有焦慮症或是生活在壓力之下，最好暫時別喝咖啡，否則可能會越喝越厭世！

Hill解釋，「職業倦怠」被《World Psychiatry》定義為一種心理綜合症，是對工作壓力源出現的長期反應，而引起這種反應主要有3個原因，壓倒性的疲憊、憤世嫉俗的感覺以及缺乏成就感。

職業倦怠的5大飲食建議：

1.做好飲食計劃

人一整天都會因為食物而做出200個決定，所以如果你已經對職業感到很倦怠，卻還要不斷思考到底要吃什麼，那你最好在放假時做好一套飲食計劃。Hill說，飲食計劃的關鍵有減少食物浪費、簡化食物選擇、降低疲勞感和保持人體健康。

Hill表示，做好飲食計劃對於日常生活來說是很好的，特別是當你感到有點混亂或是壓力的時候，因為「提前計劃」能夠減少許多煩惱吃什麼食物的時間，而且更重要的是，你已經把這些餐點做好了，所以你想吃的時候都可以吃。



▲提前擬好一套飲食計劃，就不會把時間都浪費在「要吃什麼」。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.多喝湯、熱飲或是冰沙

當你想到湯、熱飲或是冰沙的時候，第一個念頭是什麼？一種安慰？還是溫暖？Hill說，你應該從這3種飲食中獲得大量營養，不管是抗氧化劑、健康的脂肪或是纖維量。

湯和燉菜裡頭有富含纖維的蔬菜，Hill建議可以淋上橄欖油或是放幾片酪梨作為健康的脂肪，這樣很脂肪，此外，也可以多放幾片喜歡吃的肉，補充蛋白質。假如你沒有很想喝熱湯，那就為自己打一杯營養滿分的冰沙吧！

Hill表示，你可以將自己喜歡的蔬菜和水果打成冰沙，並把這份冰沙當成一份餐點，但要確保冰沙裡頭有滿滿的蛋白質含量。

3.暫時別喝咖啡

也許你會覺得一天不喝咖啡真的會要了你的命，但Hill說，如果你已經感到很疲倦了，飲食中若有過多咖啡因可能會導致人體激素失衡（例如：皮質醇增加）。

咖啡因是一種興奮劑，就有些研究指出，對於某些人來說，在運動前或是運動後喝咖啡是很好的選擇，但是，如果你患有焦慮症或是生活在壓力之下，咖啡絕對不會是適合你的飲料，雖然咖啡也曾被證明能夠減少憂鬱症和焦慮症狀，但前提是，你的代謝率避需要很好。

Hill建議，假如你感到很疲憊或壓力過大，咖啡可能會讓症狀變的更嚴重，所以最好先暫時戒掉喝咖啡的習慣。



▲如果你已經感到很累、壓力很大，喝咖啡只會讓你越來越煩。



4.多攝取Omega－3

你知道人的大腦有60％都是脂肪嗎？如果你想要大腦保持健康，那你就更要攝取足夠的健康脂肪，像是Omega－3；假如你每餐都有吃健康的脂肪，不僅可以讓身體更好吸收脂溶性營養素（例如：維生素A、D、E、K或是一些抗氧化劑），也能讓身體的血糖保持穩定。

就有研究發現，Omega－3可以顯著降低憂鬱症狀，而慢性壓力、憂鬱和焦慮可能都與職業倦怠有關。

5.每餐都要有富含纖維的蔬菜

「纖維」不僅能讓人體長時間維持飽足感，也可以作為益生元，幫助穩定血糖水平，並在腸道中發揮維持健康的功效；一個健康的成年人，腸道中會有1000多種細菌，而腸道的健康與否會影響人的情緒和心理健康。

Hill解釋，「腸－腦軸線」的主要作用為控制消化，腸－腦軸線會處理吞嚥食物的過程，並釋放出能夠分解食物的酶；此外，腸－腦軸線也能控制吸收營養所需的血流量，並清除掉對人體無用的廢物，所以腸－腦軸線若是出現功能障礙或失調就會引起許多疾病。

最近也有研究發現，胃腸道問題和刺激可能會向中樞系統發出信號，進而引發情緒變化。



▲蔬菜纖維不僅能穩定血糖的水平，也能維持腸道的健康。