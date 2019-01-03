狗狗為啥會吃草？　「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦～

文、圖／毛起來 MaoUp
開開心心帶狗狗去散步，但狗狗看到大草坪居然開始吃草？！
難不成平常超愛肉肉的狗狗，突然轉性開始吃素了嗎？！
蝦密！狗狗為什麼會吃草？！
難道狗狗吃素嗎？！
就跟人偶爾會想要吃沙拉是一樣的意思嘛！
平常總是吃肉肉吃飯飯的狗狗，偶爾也會想吃草唷！
而為什麼會想要吃草，就可要追溯到狗狗祖先的時候囉！
在很久很久以前，狗狗的祖先吃掉的「獵物」，有一部分是草食性小動物，
這些小動物吃草或果子之類的填飽肚子，因此肚子裡有許許多多的維生素和礦物質，
而狗狗的祖先吃東西的時候，幾乎都是整隻吃進去，
因此吃一隻小動物，就等於吃了營養全餐呢！
到了現在，狗狗已經被馴化，不再像祖先一樣會吞下整隻獵物，
但是聰明的狗狗仍然會去尋找自己缺乏的營養，
比方說是草和果子可以提供的維生素和礦物質～
所以狗狗才會吃草唷！！
【注意！！】
狗狗吃草一般是沒關係，
但要特別注意草地是否有殺蟲劑、除草劑或是農藥喔！
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