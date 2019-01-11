很常感冒？營養師激推「5絕竅」增強免疫系統...泡菜要多吃



▲平常就要注意自己的飲食、運動以及情緒，才不會讓免疫系統變更差。（圖／記者黃克翔攝）



生活中心／綜合報導

你很常感冒嗎？那就是免疫系統太弱啦！身體由一套複雜的工作系統組成，如果你不小心忽略了一個系統，可能就會產生全面性的影響，不管是飲食方式、運動習慣或是情緒都會影響免疫系統的功能。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就告訴大家5個能夠維持免疫系統強大的方法，記得要多吃泡菜！

5個讓免疫系統變更強大的方法：

1.照顧好腸道

你吃下肚的食物對於身體有著重大影響，而且腸道健康也確實會影響免疫系統；腸道中的微生物會和人體中的細胞「溝通」看要如何才能增強免疫系統，因此擁有健康的腸道對免疫系統來說非常重要。

Hill解釋，人體的消化系統其實就是許多細菌的溫床，含有約3～5磅的細菌，而消化系統同時也是酵母的家園，所以你應該要讓細菌和酵母之間維持良好的平衡，這樣消化系統才會正常運作。

那你該如何那腸道維持健康呢？Hill說，首先你應該要詢問營養師或是醫生，他們能根據你的身體狀況給你一套適合的生活計劃；你可以在日常飲食中加入一些發酵食品，像是泡菜、克非爾（牛奶酒，是一種發酵牛奶飲料）或是紅茶菌，這些食品都能幫助腸道建立健康的環境，此外，你也可以補充益生菌。



▲腸道中的細菌和酵母要維持良好的平衡，這樣消化系統才能正常運作。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



2.補充水分

就和腸道健康一樣，「水分」也會影響免疫系統。Hill表示，飲用水能在體內輸送氧氣，助於所有系統維持正常運作，而且水也能幫助身體排毒（排尿），並從食物中運輸營養（特別是水溶性維生素），讓人體的細胞能夠保持健康。

如果你覺得光是喝水太無聊了，Hill建議，可以喝熱茶、肉湯或是其他溫熱的湯品，因為熱熱的非常舒服，甚至還可以讓你放鬆。

3.動起來

「運動」不只能維持心理和身體健康的關鍵因素，也能讓免疫系統變的更強大。就有研究發現，一次20分鐘的運動可以刺激免疫系統，而且運動會讓皮膚出汗，促進人體排出不必要的毒素。

Hill說，如果你身體不舒服，那就可以先別出外運動，但是也要記得在家做些輕鬆的活動，例如：起床的時候伸展一下，這樣不僅對免疫系統有益，也能讓淋巴系統維持運作。



▲運動不僅能維持免疫系統健康，也能促進身體排毒。



4.適度休息

Hill經常會在網站上和大家討論有關「休息」的問題，但是首先你應該要先了解自己身體的極限在哪，假如你真的覺得自己好累，就請你一定要讓自己睡滿7～8小時，如此一來才能幫助身體重建和恢復健康，也能讓免疫系統的功能變更好。

她解釋，晚上睡覺不僅能夠維持大腦的健康，也能讓身體的其他功能變更好，由於大腦中的突觸能讓你在睡覺時進行自我恢復，這將有助於大腦處理隔天的所有活動。

5.管理壓力

你若是忽略了心理健康，首先受到打擊的就是免疫系統，因為精神和情緒都是影響免疫系統的關鍵因素。Hill表示，「壓力」其實就是大腦對於身體、精神或是情緒上的反應，當你經歷壓力時，大腦會釋放一種稱為「皮質醇」的壓力荷爾蒙，人體會進入一種「生存模式」。

為了對抗壓力荷爾蒙，身體會利用所有系統中的能量，雖然平常有一點壓力荷爾蒙是有益的，但是你如果長期處於壓力之下，身體所提供的能量可能就無法應付壓力荷爾蒙了。

那該如何管理壓力呢？Hill認為，壓力是不可避免的，而且還會影響所有人，所以你應該要找出引起壓力的真正問題，以及如何面對壓力的方法，這樣才能避免讓壓力走向崩潰，你可以透過冥想、深呼吸、寫日記、洗澡或是整理家裡釋放壓力。



▲如果你壓力很大，就應該要找出根本原因，千萬別讓壓力擊敗你。