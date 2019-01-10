貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～

文、圖／毛起來 MaoUp
貓貓吃飽怎麼又在舔自己舔不停？
難道自己身上的味道真的那麼美味？！
No no no～(搖手指) 貓貓天天舔毛「洗香香」，可是有很多好處的喔！
就讓毛起來「報齁哩災」！
還在納悶貓貓總是在舔毛？
舔毛可是貓貓很重要的日常活動唷！
～貓咪舔毛的4大原因～
【舔毛原因1】愛乾淨
貓貓可是很愛乾淨的生物！
身上如果沾到了灰塵或水，都會想趕快把那些髒汙弄乾淨，
而舔毛對貓貓來說就有著「洗乾淨」的功用唷～
【舔毛原因2】促進血液循環
貓貓天天舔毛，除了清潔身體之外，
有倒鉤的舌頭在舔毛的時候，也有著按摩的效果，
因此也有著促進血液循環的作用唷！
【舔毛原因3】放鬆紓壓
雖然貓咪平常看起來悠哉悠哉的，但其實也是有各種壓力der！
而貓咪舔毛的動作，有著放鬆紓壓的效果，
貓咪也是藉由舔毛維持身心靈的健康唷！
【舔毛原因4】社交互動
貓貓也會藉由互相舔毛的行為來進行社交活動喔！
貓貓除了為自己舔毛之外，也會為自己的親密對象（同伴或孩子）舔毛喔！
所以如果家有兩貓，看到互相舔毛就是感情好的象徵唷～
【毛起來小提醒】
貓貓舔毛雖然好處多多，
但如果貓貓過度舔毛，就要多注意貓貓是不是壓力過大喔！
《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》
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