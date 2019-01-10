貓咪為啥愛舔毛？「4關鍵原因」曝光...舔一下超放鬆der～

點評: 貓咪舔毛的樣子快把我給可愛死ε٩(๑> ₃ <)۶з

文、圖／毛起來 MaoUp

貓貓吃飽怎麼又在舔自己舔不停？

難道自己身上的味道真的那麼美味？！

No no no～(搖手指) 貓貓天天舔毛「洗香香」，可是有很多好處的喔！

就讓毛起來「報齁哩災」！

還在納悶貓貓總是在舔毛？

舔毛可是貓貓很重要的日常活動唷！

～貓咪舔毛的4大原因～

【舔毛原因1】愛乾淨

貓貓可是很愛乾淨的生物！

身上如果沾到了灰塵或水，都會想趕快把那些髒汙弄乾淨，

而舔毛對貓貓來說就有著「洗乾淨」的功用唷～

【舔毛原因2】促進血液循環

貓貓天天舔毛，除了清潔身體之外，

有倒鉤的舌頭在舔毛的時候，也有著按摩的效果，

因此也有著促進血液循環的作用唷！

【舔毛原因3】放鬆紓壓

雖然貓咪平常看起來悠哉悠哉的，但其實也是有各種壓力der！

而貓咪舔毛的動作，有著放鬆紓壓的效果，

貓咪也是藉由舔毛維持身心靈的健康唷！

【舔毛原因4】社交互動

貓貓也會藉由互相舔毛的行為來進行社交活動喔！

貓貓除了為自己舔毛之外，也會為自己的親密對象（同伴或孩子）舔毛喔！

所以 如果家有兩貓，看到互相舔毛就是感情好的象徵唷～

【毛起來小提醒】

貓貓舔毛雖然好處多多，

但如果貓貓過度舔毛，就要多注意貓貓是不是壓力過大喔！

更多內容可看「毛起來 MAOUP」FB粉絲團

《本文經 毛起來 MaoUp 同意，未經授權，請勿轉載拷貝！》

延伸閱讀：



《別惹喵喵不開心！貓咪生氣的「6徵兆」...拱背弓身＝不信任》

《為啥狗狗喜歡盯主人上廁所？「2原因」公開...趕快賞牠肉肉》

《狗狗為啥會吃草？ 「2關鍵原因」曝...不是因為吃素啦～》

《不是想玩！淚揭「狗狗拱背翹屁屁」恐怖真相...3犬種容易中》

《你家汪星人怎麼睡？「3睡姿」看個性...側睡＝對奴才超忠心》

《你家狗狗中幾個？汪星人愛奴才的「5表現」...盯著你＝撒嬌啦》

《恐致死！人類的「4居家良藥」竟是貓咪的毒藥...小護士上榜》

《呼吸也會胖！「4貓咪品種」天生易胖體質...你家的喵是嗎？》