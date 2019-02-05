這樣拜才有錢！哪家財神廟最有效？6招找到專屬財神

▲過年尋找「有緣」的財神。（圖／翻攝自pixabay）

文／ 王品豊

拜哪一家財神廟最有效？全省的財神廟非常多，大大小小林林總總加起來沒有數千家也有數百家，但要怎麼選擇與你緣分最直接、密切、拜拜效應最明顯的財神廟？這可就考倒了眾人。因為大家都不想做徒勞無功的事，所以眾人無不希望能有最明確的指示可以一箭中的，省時不費功夫。

到底有沒有辦法可以尋找和自己「有緣」的神明呢？可以的！通常有幾種指示性的訊息可以遵循：

方法1：偶發一夢，財神來報

有些人在睡夢中會夢見財神，指示要去某個地方拜財神。身懷異夢醒來，一則以喜一則以憂，喜的是蒙財神垂憐，不日內或許有喜從天降；憂的是夢中翻山越嶺、古道羊腸曲境通幽，壓根不知那廟藏在何方？

遇有這種情形時，不妨稍安勿躁，通常不久後會因某種原因，引導你入清明聖地，此時眼前一切恍若相似，讓你恍然大悟原來夢中所說就是這裡。或者，也可以再誠心默禱：感謝財神指引，但是夢境混沌未明，祈請再次明確指示。通常經此祈請後，財神也會再度降臨夢中。

方法2：親友報訊，隨同前往

這是比較常見的類型，往往是親戚朋友同事中，有人去參拜某座財神廟獲得感應，於是回來口碑相傳，栩栩如生說得人心浮動，於是隨同參拜一看究竟。

▲透過友人及高人指點前往財神廟。（圖／翻攝自pixabay）

方法3：透過通靈人士的指點

台灣通靈人士非常多，據說有十多萬人天賦異稟，有些通靈者會從你的靈源幫你找到與你緣分最直接的財神，以收事半功倍之效。但是這也需要「善緣」的指引，才能遇到有德的通靈者鼎力相助。

而在我歸納出的拜拜經驗中，以下數點可以提供一般人找到最適合自己膜拜的財神：

方法4：選擇香火鼎盛的財神廟

香火鼎盛的財神廟都以大廟居多，可以降低被假借神威詐財的風險，但也不代表小廟就有風險，要去較小且靈驗的財神廟，最好是透過認識的人介紹，對於廟方的行事作風有大略的瞭解，會比較沒有疑慮。

方法5：選擇參拜方便的財神廟

所謂「參拜方便的廟」，是以交通往返時間為考量，假如你住在北部，而財神廟是在南部或東部，往往會因為路程往返太遠而疏於前往參拜。要知道神之所以會有感應，那是因為人與神間不斷的交流所培養出來的深厚感情，固定某些時間去參拜，一方面當作休閒旅遊，一方面也可以讓財神爺對你印象深刻，時機到時財神賜財當然也不會手軟，這種道理不僅可以應用在財神身上，也可以運用在其他神佛上。

▲透過出生年來尋找適合的財神。（圖／翻攝自pixabay）

方法6：以出生年選擇財神

以你出生年的「天干地支」方位，尋找與你有緣的財神爺。例如民國六十四年次出生的人，其天干地支就是乙卯年；民國七十一年出生的人干支就是壬戌年。參考萬年曆查出天干地支之後，以地支的方位為主，將你的住家做為軸心，依此尋找財神的所在方向。

同一個方向如果有兩間以上的財神廟時，則以擲筊為準，向財神稟報是否為與你有緣的神祇，並可助你財事兩利。如果連擲三個肯定筊，即代表該廟神祇與你有緣。

本文摘自《這樣拜才有錢》／ 王品豊（命理諮詢預測師）／春光出版社