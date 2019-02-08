過年遇急性腸胃炎怎麼辦？醫勸：這幾種食物別再碰了！

▲過年大吃大喝要特別小心急性腸胃炎。（圖／記者李鍾泉攝）

記者謝承恩／採訪報導

年菜連吃數天，胃開始不舒服了嗎？要是吃到不新鮮的食物，引起腸胃炎而上吐下瀉，該怎麼辦？醫師指出，出現急性腸胃炎徵兆時須盡速就醫，千萬不能拖！在飲食上也要注意電解質攝取、避開乳製品。

肝膽胃腸科醫師錢政弘表示，細菌性腸炎有的在30分鐘到數小時之內，便開始上吐下瀉，有些則是到12至48小時才出現症狀，嚴重時還可能會導致腸子多處潰傷，患者需要留意自身是否狂拉肚子以外的不適症狀。

錢政弘指出，當急性腸胃炎發生時，除了腹瀉頻繁外，還會出現反覆嘔吐或腹痛，此時的排泄物中有明顯血絲、黏液，甚至會出現發燒、全身倦怠，以及脫水的情形（心跳變快、姿勢性低血壓等），須盡速就醫。

當患者在腸胃炎發生後，飲食及治療保健上，更要多加提防飲食內容，醫師建議，適時補充低滲透壓口服葡萄糖電解質液，藥局也有腹瀉專用的電解質錠，若是買市售運動飲料，因含糖量高、滲透壓高及鈉含量低，需對水稀釋才行，再加鹽補充是可以的。

▲反覆加熱的米飯，吃了較容易消化不良。（圖／達志／示意圖）

另外，當患者可以開始進食時，可從白稀飯、白吐司與白饅頭，米湯、去皮雞胸肉開始食用，並且避免含糖量高及高脂肪的食物（甜的、油的不要吃），乳製品也最好別碰，降低腹瀉機會。而過年在食用年菜的時候，需多加注意是否有妥善加熱、保存，避免食物中毒。

醫師也特別補充，年菜中特別是糕粿類、米飯類食物，經反覆加熱後，會產生抗性澱粉而難以被腸胃消化，食用更容易產生腹部不適等消化不良的情形，建議腸胃較差的民眾要多加注意。