搭郵輪狂吃Buffet！遇腹痛下船急送醫「割掉膽囊」保命

▲郵輪上有許多美味Buffet，小心吃過頭而使腸胃疾病復發。（圖／記者賴文萱攝）

記者謝承恩／採訪報導

出門遠行，最怕因飲食不當而引發急性腹痛！醫師提醒，喜愛跟團出國的民眾，在旅遊行途中，容易因大啖美食及不規律的作息，而導致膽囊發炎及膽結石發生，更嚴重會造成腹膜炎而喪命。

肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，門診來了一名中年患者因參加了3天2夜的郵輪之旅，在船上猛吃buffet，他為了要吃回本，一天就吃了6~7餐，結果到第3天早上，突然感覺到右上腹部劇烈疼痛，船醫告知他有輕微發燒，需先服用止痛藥，等到船靠岸務必盡快送醫治療。

錢政弘表示，該名病患過去就是膽結石患者，長期都有在門診定期追蹤，也都按照醫師囑咐節制飲食，10多年來未曾在復發過，沒想到這次出國旅遊玩，未能克制食慾，造成「急性膽囊炎」送醫，經開刀拿掉膽囊，否則會因膽囊破裂而引起腹膜炎，下場更慘。

▲郵輪無法隨時靠岸，遊客需要多注意自身狀況。（圖／記者宋德威翻攝）

醫師也警告，由於膽囊疼痛通常找不到明顯的誘發原因，有時是發生在大餐之後、減重時、或長時間身體不活動（如一直躺在床上）。好在該名患者是在郵輪行程中的最後一天才發病，否則無法靠岸的情況下，只靠止痛藥無法緩解，拖下去後果難以收拾。

錢政弘指出，若本身是膽結石患者，在出國和過年期間用餐都要克制，特別是吃到高油脂食物，膽囊會收縮，其中有八成沒有疼痛症狀，但有兩成會出現發炎情形，通常右上腹疼痛持續2小時就會舒緩，但如果持續6小時都還在痛，就可能是急性膽囊炎，甚至是膽囊破裂，需要緊急開刀處置。

醫師提醒，由於跟團出遊容易跟著大家一起吃喝，未能節制食量，此外若是搭飛機6~7小時以上的遠行，也容易因求助無門，或是誤認為腸胃炎而輕忽。建議民眾出遊一定要特別注意飲食狀況，如果已經出現噁心、甚至是痛到後背部，就可能是膽囊發炎或胰臟發炎，嚴重會引起發燒、敗血症。