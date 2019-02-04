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過年拜拜用什麼花？準備三牲才有誠意？最佳選擇曝光

點評:拜拜的心意很重要！
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▲▼建國花市,春節人潮,除舊布新,年節布置,花卉,蘭花。（圖／記者邱顯燁攝）

▲過年花市湧進人潮買花拜拜、裝飾，增添喜氣。（圖／記者邱顯燁攝）

文／王品豊

求神講究心意、拜神注重吉利，對於獻花給神祇有這麼一說：今生何美麗？前世香花供佛前。意思是說，有些人長得帥氣挺拔或美麗動人，按因果論說，是因為這些俊男美女，常常以香花供佛。

拜拜的花有沒有限制？哪些花不能拜？

鮮花在四品禮物中，代表的是「締結與神佛間美麗的緣份」，大部分的人會為了這份美麗而精心挑選漂亮的花供奉神尊，大體上只要是新鮮、美麗的花朵，都會是供神的最佳選擇。

唯獨白色的菊花一般人不太會考慮把它獻上神桌，因為白菊花會讓人與「精神永在」、「駕鶴西歸」、「永垂不朽」等成語聯想。因此為了避免這些觸霉頭的想像存在，白菊花從此成了神桌上的絕緣品。近年來，白菊花的姊姊黃菊花受到民生物資充裕的影響，也成了告別會場上的座上嘉賓，所以這一對黃白姊妹花就成了拜拜時的拒絕往來戶。

但在一些女神的神桌上，還是會看到成束的黃菊在神桌上展現風采，筆者個人覺得黃菊看來優雅、脫俗、莊嚴，也不失為供神的廉價花材。

▲▼酒,拜拜,香檳,拜拜,供品,新年,神桌。（圖／翻攝自pixabay）

▲拜拜用的供品到底要選葷的、還素的？（圖／翻攝自pixabay）

拜拜用三牲才算有誠意嗎？

拜拜用三牲需要看場合，如果是佛寺當然是不敬的，淨土宗佛教強調不殺生，佛陀因慈悲而希望大家吃素，你用三牲拜佛陀就強「佛」所難啦！但一般道教的神祇大部分都接受三牲的供品，一般解釋是說神仍在三界（天地人）內輪迴，因此有些神是吃葷的，或者幫祂辦事的兵將是吃葷的神祇，所以必須用三牲敬獻以表現誠意。

但素食者若要拜神，也可以素食拜之，不需要特別準備三牲。神祇之所以高於人、受人信仰膜拜，只是因為祂比你多懂得一點點，遇有心懷慈悲的素食者以素食供奉，祂也會以歡喜心接受。

拜拜有很多繁文褥節，但最重要的還是自然與歡喜，給自己太多無謂的羈絆，只會妨礙你與神祇間的交流。

本文摘自《這樣拜才有效》／王品豊（民俗命理專家）／春光出版

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

關鍵字： 拜拜 過年禁忌 禮儀 供品 三牲 習俗 這樣拜才有效 王品豊 春光出版
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