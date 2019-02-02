佛跳牆都裝高級食材？一整鍋高油、高澱粉...安心吃法曝光

▲佛跳牆長時間燉煮後的精華，對三高患者需酌量食用 。（圖／記者湯興漢攝）

記者謝承恩／採訪報導

每年除夕圍爐都有滿滿好菜上桌，讓人食指大動！其中「佛跳牆」，更是年年從不缺席。但在大快朵頤之前，專家也提醒，佛跳牆中隱藏的高脂肪、高澱粉的食材，加上長時間的燉煮，使油質含量飆高，有三高和痛風的患者需要謹慎食用。

Cofit營養師張宜婷指出，佛跳牆的靈魂食材可說是包山包海！小小的甕中可能內藏鵪鶉蛋、排骨酥、豬腳、干貝、鮑魚、栗子、芋頭等食材，但其中芋頭、鵪鶉蛋、排骨酥、栗子、蒜頭，都是事先炸過後才入甕燉煮，油脂含量高。另外搭配豬腳、豬皮、豬肚，很容易不知不覺就吃進過多的熱量。

張宜婷表示，佛跳牆中的澱粉量也十分可觀！像芋頭、栗子、蓮子，是屬於全穀雜糧類的食物，如果再配上白飯，就容易吃下過多的熱量，加上佛跳牆的湯頭經過勾芡與長時間燉煮，油脂含量高，提醒有三高跟痛風的人，都不建議喝湯。

▲自製健康佛跳牆可再多加入蔬菜及低脂海鮮食材。（圖／記者黃軍瑋攝）

有的民眾也會詢問，如果只吃吃蔬菜應該很健康吧？張宜婷表示，佛跳牆中通常有筍片，香菇，白菜，但因蔬菜佔的空間較大，而且容易出水，所以在料理中並不會放太多，需要額外攝取蔬菜才足夠。吃年菜時，可搭配的是纖維質較高的蔬菜一起吃，例如黑木耳、地瓜葉、金針菇等，或者搭配無糖的茶飲，可以減輕腸胃的負擔，也能消除年菜的油膩感。

營養師也建議，市售的佛跳牆買回家中，可多添加蔬菜類的食材，例如杏鮑菇、香菇、脆筍片、大白菜等，熬出清甜的湯頭。另外，蛋白質的食材建議，多用低脂的海蔘、鮑魚、干貝來取代高脂的豬腳、豬皮、魚皮等，口感一樣好。

而食材中的芋頭，栗子，蓮子都是屬於粗糙的全榖雜糧類，比起麵、年糕等主食類來說是纖維質更好的好選擇，能讓血糖比較穩定，也能避免脂肪囤積，建議可以將需要炸的芋頭、栗子、排骨等，用烤的方式來取代，一樣能保有食材的香氣，卻不會攝取到多餘的油脂，利用小技巧能讓熱量降低，就能讓全家人在過年吃到美味健康的佛跳牆。