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出國玩最怕感冒掃興！行前「營養補了沒？」...時差都能改善！

點評:旅遊前要做好準備才能玩得開心~
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▲▼出國旅遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲出國旅遊要注意時差及飲食狀況。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

過年連假，許多人會選擇出國旅遊，為了確保安全與身體健康，避免敗興而歸，記得出發前必須做足功課，特別是營養品的補充、疫苗施打或者是攜帶常備藥在身上。衛福部台北醫院護教師張瑜玲，就整理了幾點健康小叮嚀，要民眾多多注意！

首先，出發前需要了解該地區的生活習慣與衛生狀況，如果是屬於傳染病盛行的地方，記得要先注射疫苗預防，並準備好個人衛生用品，避免染病上身。另外飲食習慣不同，也容易會造成水土不服而拉肚子，建議要隨時準備胃藥及營養補充品。

張瑜玲在《史上最完整營養素大圖鑑》書中也明確提醒營養的補充方向，選擇維生素B群、維生素C、維生素E、輔酶等，可減輕旅途疲勞、降低肌肉痠痛、保護皮膚健康外，也能夠提升免疫力，預防因當地菌種不同而感冒的情形。另外在長途飛行後，面對日夜顛倒的時差問題，可服用退黑激素與維生素B群幫助睡眠。

▲▼藥丸,時差,營養素。（圖／翻攝自pixabay）

▲出國旅遊要備妥藥物及事前補充營養素。（圖／翻攝自pixabay）

其他旅遊健康注意事項：

1.在熱帶地區旅遊，一定要多補充水分、預防曬傷及中暑。

2.出國遊玩常忘記要補充蔬果而產生便祕，記得要多補充膳食纖維與水分，幫助腸胃蠕動。

3.衛生問題很重要！盡量選擇乾淨場所用餐，少吃未煮熟及生冷食物。

4.如本身是慢性病患者，出國一定要將諮詢醫師，多準備藥物分量，並攜帶處方簽在身上，避免因遺失而影響病情。

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

關鍵字： 飲食健康 旅遊健康 旅行 營養 時差 史上最完整營養素大圖鑑 張瑜玲
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