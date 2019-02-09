女性越獨立=情路坎坷？專家曝「單身原因」...你懂經營嗎？

▲獨立堅強的女性，談感情卻容易產生不安全感。（圖／翻攝自pixabay）

文／智遠老師

想必對很多女性來說，愛情應該是充滿美好和期待的，但在現實中，卻有太多太多的問題，導致情路是坎坷的。雖然你可能很獨立，一個人也能管理好自己的生活。但是我知道，你其實也有非常寂寞的時候，希望對方能夠在你需要的時候陪著你，對不對？

好，你什麼都不用說，我都知道。這時候你心裡可能會不屑的「切」，笑了一聲，覺得我說的不對。

你笑了 ~ 那代表你是一個很堅強獨立的女人，有足夠的能力管理好自己的生活，在自己的人生中過得很充實。

那如果你沒有笑，那說明其實你需要一個人陪著你，與你一同渡過人生的每個時刻。又或者你現在正愛著一個人，當我說起這段話的時候，你第一個想起的人就是他，你就是想和他在一起。

雖然經常有人說：要愛一個人就要竭盡全力地對他好、對他付出。但在實質上，這種接近「跪舔」的方式，不斷討好對方，也恰好暴露了自己的心理需求感，逐漸會讓你慢慢失去這段感情的主動權。

如果你想讓一個不夠愛你的男人愛上你，你可以培養一些感情升溫的技巧，約會的小技巧。才能促進感情的催化，這才是最科學的方法。想讓自己的愛情修成正果，不僅要懂得如何讓一個男人愛你，你還要懂得如何將這份愛情長期經營下去的能力。

▲獨處是最自由的時刻，更是能好好了解自己內心時機。（圖／翻攝自pixabay）

首先要分的清楚愛自己與自私的差異。

自私是為了滿足自己所有的需求，而損害或影響他人的利益。而愛自己的女性，則是能夠接納完整的自己，無論是好是壞，都會很好的保護自己。

那要如何看見這兩者的差別？想要覺察到自己的需求，個人獨處其實是一個不錯的選擇。因為只有在一個人的時候，你才是最自由的，不受束縛。此時你才能真正意識到自己到底喜歡什麼，不喜歡什麼。

畢竟我們總是在其它關係當中，做出的很多決定和行為，但都並非是自己所需要的或喜歡的。無論自己是好是壞，也要無條件的接納和善待自己的身心靈，因為別人沒有任何理由，來給你一系列的愛，他們也不清楚你到底缺的是什麼。

唯有自己，能清晰覺察到自己到底需要去做什麼、怎麼做才能讓自己變得更加愉悅、舒服。同時，我們不僅要發揮出我們的長處，也要接納認同自己的缺點，接受自己過去所創造的成就，也要能去接受我們那些失敗與不順利的事情。我們每個人都會隱藏自己最真實的一面，但是明明在隱藏，卻又同時渴望著有人發現。這是因為渴望想要得到對方關注，想要得到一絲絲的呵護。

但說起來很可笑，愛情是很脆弱的，它就像是溫室裡的花朵也需要細心經營。當你忽視它的時候，一回頭，可能它就不在了。即使再忙再沒時間，愛情也是可以被經營好的，只不過很多人不懂得它的經營技巧而已。再來把所有過錯當成是對方的錯，自己絲毫沒有半點關係一樣。

▲重新審視自己的生活，別把忙碌當成是愛情無能的藉口。（圖／翻攝自pixabay）

可以重新看看這個世界，每天工作行程滿檔、事業、人際關係不順利的人很多，難道他們都不忙嗎？還有經常出現在電視節目裡的Angelbaby與接戲接到手軟的黃曉明他們不忙嗎？但是其實他們的感情卻依然堅若磐石。這絕對不是忙、沒時間的原因所造成，很多人只是為自己找的藉口罷了，真正的原因還是在於你不懂得經營。

每個人在每一個階段遇到的問題不同。你只要通過自己的朋友圈，自己身旁的好友的口中瞭解事實，大致上就能判斷出自己現在處於一個什麼階段，以及接下來要如何持續成長，才能達到最好的效果。

這是一個很好的方法，通過他人的驗證，加強自我價值。

與人保持良好的社交溝通關係，也有助於提高我們的自我價值。人類是社會性群居動物，永遠離不開與他人的互動。在與他人的溝通的過程中，採取一致性的方式，表達出我們身體的反應與自己的感受。

愛情需要保鮮，友誼也需要經營，任何相濡以沫的愛情都是需要用心呵護和細心經營的。如果你還在悲觀自己不會戀愛，如果你還在羨慕那些一起走過五年、十年的夫妻情侶。不如重新調整一下自己的態度，學習一些科學式的戀愛技巧，讓自己的能力數據持續上升，給自己談一場永不分手的愛情。

今天說了這麼多，那我們真的有必要這麼嚴肅的愛自己嗎？選擇權永遠是在你自己手中，但想要你的愛情一直細水長流下去，還是得先從愛自己下手，如同杯滿自溢，把溢出來的部份，分給對方需要得到愛的部份，那對方自然也會分出一小部份的愛給你，這樣的模式才能夠生生不息，一直保持著滿杯的效果。

祝福你能遇到更幸福的自己！

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99