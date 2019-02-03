吃魚愛焦脆口感？專家最不推「2款年菜魚」：好油全流光

▲過年吃魚料理，選哪一款比較健康？（圖／記者湯興漢‎攝）

記者謝承恩／採訪報導

過年吃魚，象徵年年有餘，對健康也有極大的好處！專家指出，吃魚可提升情緒的抗壓性，也能遠離憂鬱與失智。但若要攝取到優質的魚肉營養素，在烹調方式上要選擇清蒸魚勝過糖醋魚，另外，購買生魚時也要注意幾個小技巧，才能買到新鮮健康的魚貨。

Cofit營養師張宜婷指出，魚類油脂是屬於omega-3的多元不飽和脂肪酸，可幫助腦部發育，小朋友吃對好魚可以讓學習力更好，注意力更集中。成年人吃對好魚，也提升抗壓性，遠離憂鬱與失智的風險，但要注意的是，烹調方式的不同，也大大影響民眾的健康。

▲清蒸魚料理可保留較多的魚油，熱量也較低。（圖／記者湯興漢‎攝）

張宜婷表示，魚油屬於omega-3的多元不飽和脂肪酸，是不耐高溫的，如果拿去煎與炸，都會產生很多自由基與毒素，更是造成心血管疾病的主因。營養師建議，選擇水煮魚及清蒸魚料理，在烹飪過程中保留了魚油的營養與美味，同時不擔心因為高溫的烹調造成魚油變性，對身體比較健康。

以虱目魚來說，它跟鱸魚一樣富含膠原蛋白以及omega-3多元不飽和脂肪酸，對於降低膽固醇、預防身體發炎、保護眼睛以及遠離失智都很有幫助。但要小心別讓火候壞了營養！張宜婷表示，「煎虱目魚肚」料理中，有民眾偏愛吃焦脆口感，但因煎魚時的油脂與蛋白質焦掉之後，會產生很多自由基與致癌物，千萬別因為貪圖美食而傷了健康。

▲選擇滷魚取代糖醋魚。（圖／記者湯興漢‎攝）

除了煎魚外，下飯又濃郁的「糖醋魚」，也是營養師眼中的地雷。張宜婷提醒，糖醋是屬於重口味的烹調方式，事前透過裹粉油炸，再淋上醬料，不僅熱量超高，也比較無法分辨魚產的是否新鮮，建議各位一家之「煮」，在選魚也可注意以下幾點技巧。

1.魚眼珠要透明微突、黑白明亮清澈無充血。

2.魚腮要鮮紅、魚皮有光澤、顏色鮮豔。

▲挑選新鮮的魚，要檢查眼珠、魚鰓、肉質。（圖／記者湯興漢‎攝）

3.魚鰓翻開能回復原狀、肉質結實有彈性、魚鱗緊附。

4.聞起來會有淡淡的海藻味，而不是藥水味或腐臭味喔！

Cofit營養團隊提醒，由於現在海洋的污染越來越嚴重，大型的深海魚體內累積較多的污染，所以在選購於的時候，請注意是否有重金屬的檢驗合格。或者盡量選擇小型魚相對比較安全，例如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、虱目魚、鱸魚等，才能吃得安心又健康。