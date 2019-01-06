半年內瘦19公斤！他遵循「減肥3大原則」....每天喝5杯綠茶



▲如果你想要減肥，就一定要先知道自己的目標是什麼，千萬不要半途而廢。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

很想瘦卻又不知道該怎麼做嗎？國外網站《Indiatimes》就分享一個成功減肥的案例，27歲的Mohit Tiwari是一名研究學者，他在減肥前的體重為88.4公斤，他就告訴大家「減肥的3大原則」，讓他在短短5個多月內就瘦了19公斤，他每天都喝5杯綠茶，而且還會運動2小時，能用走的就用走的，不會依靠電梯！

Tiwari回想自己的減肥歷程，他說，過去從來都不會在意別人如何形容他，直到某個夜晚，他要去睡覺之前突然想到「現在是時候了，我真的該減肥了，因為我想要活的健康一點。」

減肥原則1：從飲食改變

Tiwari就先從飲食下手，他早餐都只吃玉米片、燕麥搭配3個蛋清加椰子水，吃飽後一個小時就吃一顆蘋果或是橘子，接著過了半小時後再喝一杯綠茶。



▲除了改變飲食之外，他每天都一定會喝5杯綠茶。



午餐則吃糙米、豆泥糊、2塊煎餅和沙拉，然後晚餐吃一整盤沙拉，睡前再喝一罐喜歡的調味牛奶。此外，他認為紅薯、喝黑咖啡和綜合蔬果汁都是不錯的選擇，每天一定都會喝5杯綠茶。

減肥原則2：從生活改變

當然，減肥不能只靠「改變飲食」，也要搭配運動，Tiwari說，他每天一定會運動2小時，做30分鐘有氧運動、30分鐘腹肌訓練以及1小時重訓，如果今天逼不得已要去5樓，他一定會「爬樓梯」，絕對不會坐電梯。

除了搭配飲食和運動之外，Tiwari表示，「意志力」也很重要，你應該要專注於自己想要達到的目標，也要記得擁有充足的睡眠、多喝水、每天運動、乾淨飲食以及拒絕垃圾食物。



▲能走路就走路，別只想著要搭電梯。



減肥原則3：心態要正確

Tiwari說，雖然一開始減肥的時候真的很痛苦，但是他也在減肥的過程中意識到自己之前有多麼不健康，俗話說「沒有痛苦，沒有收穫」所以他勉勵大家，一定要以最大的推動力驅使自己向前走，永遠都不要放棄，因為當你看到自己逐漸瘦下來的時候就會是最大的動力。

Tiwari也表示，減肥成功只是這趟旅程的成果之一，此外，「我還由內而外成為一個更好的人」，由此可知，健康的減肥所帶來的絕對不只是身體上的改變。

但Tiwari也提醒大家，你需要找到一個最適合你的減肥方式，因為每個人的身體狀況都不一樣，就算這些飲食方法還有運動規則適合他，但也不見得適合每個人。



▲減肥帶來的改變不只會反應在身體上，也會讓你變成一個心靈更好的人。